Dự báo giá bất động sản Nghệ An năm Nhâm Dần

Bất động sản Nghệ An trên đà tăng tốc

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch (số 812) nhằm triển khai thực hiện “Đề án phát triển Khu kinh tế Đông Nam thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”. Cụ thể, ranh giới Khu kinh tế Đông Nam sẽ điều chỉnh lên 80.000ha (bao gồm 70.000ha đất liền và 10.000ha mặt nước biển), trong đó, diện tích khu công nghiệp khoảng 15.000ha, đổi tên thành Khu kinh tế Nghệ An.

Về chỉ số thu hút FDI, trong tháng 1/2022, Nghệ An đã vươn lên vị trí thứ hai cả nước, chỉ đứng sau Hà Nội. Trong giai đoạn 2021-2025, địa phương đặt mục tiêu thu hút từ 550 – 600 dự án với tổng mức đầu tư 130 – 150 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư FDI khoảng 3 – 3,5 tỷ USD.

Bảng xếp hạng chỉ số thu hút FDI tháng 1/2022 trên cả nước

Tại Hội nghị trực tuyến kết nối chia sẻ kinh nghiệm xúc tiến đầu tư với một số tỉnh phía Bắc, Bà Trần Thị Huế – Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phía Bắc, Cục Đầu tư nước ngoài đánh giá, Nghệ An là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, ngoài việc có hạ tầng giao thông, hạ tầng KCN, KKT hoàn thiện.

Đó là những dấu hiệu dễ nhận biết nhất cho thấy một năm khởi sắc của bất động sản Nghệ An. Đặc biệt, năm 2022 là giai đoạn kích thích phục hồi kinh tế của cả nước, với lượng tiền khủng bơm ra thị trường, các lo ngại trượt giá, chi phí đầu vào tăng cao, càng khiến giá bất động sản có xu hướng leo thang. Thêm vào đó, sự xuất hiện của các dự án chủ chốt từ các “ông lớn” trên thị trường sẽ giúp giá bất động sản Nghệ An năm Nhâm Dần còn vượt lên nhiều nấc thang mới.

Ecopark, Mey Senses Lucia Bay là hai trong số những dự án lớn đang rục rịch ra mắt thị trường Nghệ An trong năm 2022

Quan tâm đổ dồn vào đất nền dự án

Khảo sát chung tại thị trường bất động sản Nghệ An đầu năm 2022, các sản phẩm đất nền dự án vẫn được săn đón nhiều vì thiếu hụt nguồn cung một khoảng thời gian dài và nhu cầu an cư tại các đô thị hiện đại, đồng bộ vẫn luôn hiện hữu. Ngay khi bước vào năm âm lịch, phân khúc này đã rục rịch khởi động với những tín hiệu tích cực từ lượng tìm kiếm cũng như lượng giao dịch được thực hiện.

Đại diện Đất Xanh Bắc Trung Bộ – đơn vị phân phối bất động sản hàng đầu tại Nghệ An cho biết: “Ngay từ ngày mồng 6 Tết, hotline công ty đã đổ chuông liên tục bởi các khách hàng quan tâm đến những dự án công ty đang phân phối, với quan niệm đầu năm mua đất là may mắn. Trong đó, lượng quan tâm chủ yếu đổ dồn vào các sản phẩm đất nền dự án đang “hot” như Vinh New Center (Nghi Liên, TP Vinh), Khu đô thị Hoàng Sơn (Diễn Châu)… Đây là những dự án chủ lực trong năm qua và vẫn giữ nguyên sức hút đến thời điểm hiện tại với quy hoạch hiện đại, hạ tầng hoàn thiện, tiện ích dành cho nhiều thế hệ…, được đông đảo khách mua ở cũng như khách đầu tư yêu thích”.

Vinh New Center là một trong những dự án gây sốt thị trường bất động sản TP Vinh dịp cuối năm 2021 – đầu 2022 âm lịch

Lý giải thêm về sức hút của đất nền dự án, các chuyên gia cho rằng dòng sản phẩm này có giá trị vừa túi tiền hơn shophouse hay biệt thự nên có khả năng hút các dòng vốn quy mô trung bình trở lên, tạo nên sự sôi động cho thị trường. Hơn hết, đây cũng là dòng sản phẩm dễ dàng mua đi bán lại với khả năng sinh lời cao, thanh khoản tốt, vì vậy được xem là “quân cờ chủ lực” trong chiến lược dài hạn của các nhà đầu tư sành sỏi.

Dựa trên các tín hiệu khởi sắc đã có từ cuối năm 2021 đến đầu 2022 âm lịch, các chuyên gia dự báo giá bất động sản Nghệ An năm Nhâm Dần sẽ giữ nhịp tăng trưởng đều đặn, và có thể ghi nhận sự đột phá ở những “điểm nóng” có sự quan tâm lớn. Trong đó, những tháng đầu năm sẽ là “bước đà” giúp thị trường từng bước điều chỉnh giá, là thời cơ tốt để các nhà đầu tư tranh thủ xuống tiền trước khi “chốt lời” khoản lãi lớn sau vài tháng.

Nguồn tin: nhipdapkinhte.vn