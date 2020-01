Đột kích quán karaoke, phát hiện 7 nữ tiếp viên khỏa thân phục vụ khách

Tiếp viên múa hát khỏa thân để được khách bo tiền - Ảnh: Lao động

Lao động đưa tin, thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, vào lúc 19h30 ngày 11/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bất ngờ đột kích vào quán karaoke Ý Ngân nằm trong một con hẻm trên đường Quốc lộ 51 (ấp 5, xã An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai) do bà Mai Thị Kiêu (sinh năm 1961, thường trú tại ấp 5, xã An Phước, Huyện Long Thành) làm chủ.

Tại thời điểm Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra có 3 phòng trong quán Ý Ngân đang có khách hát, trong đó 2 phòng có 7 tiếp viên nữ trong tình trạng không mảnh vải che thân đang ca múa cùng các khách nam trong tiếng nhạc lớn và ánh đèn mờ ảo.

Liên quan đến vụ tiệc, Tuổi trẻ đưa tin, Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy phép hoạt động, còn các nữ tiếp viên không xuất trình được hợp đồng lao động.

Một tiếp viên nữ cho biết làm việc tại quán Ý Ngân hơn 6 tháng nay. Mỗi lần tiếp khách sẽ được "bo" 300.000 đồng/ người, còn khỏa thân múa hát cùng khách được "bo" 500.000 đồng/ người. Riêng chủ quán thu của khách 1 triệu đồng/ thùng bia.

Để đối phó với lực lượng chức năng, chủ cơ sở cho thiết kế hệ thống báo động bằng đèn tín hiệu và xây cửa thoát hiểm phía sau phòng hát. Khi có lực lượng chức năng kiểm tra chủ quán sẽ báo động để các tiếp viên theo cửa sau trốn ra ngoài.

Tác giả: Quỳnh Chi

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật