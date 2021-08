Dòng nhật ký viết cho vợ con của trùm ma túy

"Ông trùm" ma túy Trần Văn Đông khi bị bắt giữ

“Cha mẹ ơi, con gập đầu xin lỗi. Vợ yêu ơi, anh hối hận lắm rồi. Con yêu ơi, cho bố xin lỗi...”, Trần Văn Đông (SN 1983, trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, Nghệ An), một trùm ma túy, đã trút nỗi day dứt, ân hận của mình trong trang nhật ký với dòng chữ xiêu vẹo.

Vỏ bọc của "ông trùm"

Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trần Văn Đông (SN 1983, trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, Nghệ An), theo quyết định truy nã của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An) ngày 5/8/2021. Trước đó, Đông là đối tượng cầm đầu 3 đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn từ Lào về TP Vinh và trung chuyển đi các tỉnh, thành phía Nam tiêu thụ mà Công an TP Vinh đã tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa từ trước. Ban chuyên án đã bắt giữ 9 đối tượng, thu 26 bánh heroin, 14kg ma túy đá, 4kg ketamine và 15.000 viên ma túy tổng hợp.

Đặc biệt, trong chuyên án ngày 7/9/2020, Công an TP Vinh bắt giữ 4 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 13 bánh heroin, 10,1kg ma túy đá, 10.221 viên ma túy tổng hợp trong khu vườn của bố mẹ đẻ Đông ở xã Thanh Long. Bố của Đông là Trần Văn Khánh (SN 1963) cũng bị bắt giữ trong chuyên án này.

Ngày 19/12/2020, Công an TP Vinh phối hợp với Đồn biên phòng Ngọc Lâm, Đồn biên phòng Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, phá chuyên án, bắt 2 đối tượng về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 11 bánh heroine, 2kg ma túy đá, 02kg ketatamine, 5.000 viên ma túy tổng hợp, 20kg pháo nổ. Đến ngày 21/2/2021, tại khu vực biên giới xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An và lực lượng Biên phòng bắt 1 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2kg ma túy đá, 2kg ketamine, 2 bánh heroine.

Số lượng ma túy bị thu giữ

Thượng tá Trần Đình Vinh, Phó trưởng Công an TP Vinh, cho biết: "Qua điều tra, chúng tôi chứng minh được trong các chuyên án nói trên, Trần Văn Đông là người đứng sau chỉ đạo mọi hoạt động của đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia này. Liên tiếp các "chân rết" của Đông đã bị Công an TP Vinh và các đơn vị liên quan đấu tranh, bóc gỡ, đánh sập. "Ông trùm" ma túy cũng đã bỏ trốn vào Nam. Tuy vậy, mọi biến động của đối tượng đều được các trinh sát ma túy theo dõi chặt chẽ, đồng thời kế hoạch bắt giữ cũng đã được lên chi tiết, chờ thời điểm thích hợp".

Quá trình điều tra các chuyên án trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã chứng minh, làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Đông về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi xác minh Đông đã trốn khỏi địa phương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định truy nã đối với Đông. Đến rạng sáng 6/8/2021, lợi dụng dòng người từ các tỉnh phía Nam hồi hương tránh dịch, Đông tìm cách trở về quê, tiếp tục móc nối, cấu kết để thiết lập các đường dây tội phạm mới hòng "gỡ gạc" vốn liếng đã mất. Mặc dù Đông đã ngụy trang dưới vỏ bọc mới để tranh thủ ghé thăm nhà, nhưng không thể qua mắt các trinh sát có kinh nghiệm.

Khi nhận được thông tin Trần Văn Đông đang xuất hiện ở khu vực đường biên giới Việt Nam - Lào thuộc vùng núi xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Công an TP Vinh, Công an huyện Thanh Chương phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tập trung lực lượng xác minh, truy bắt với quyết tâm "nhổ tận gốc rễ" đường dây ma túy xuyên quốc gia này. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, khi Đông vừa từ nhà ra ngoài đường tại khu vực thuộc xóm Long Sơn, xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, thì bất ngờ các tổ công tác ập vào nhanh chóng khống chế, bắt giữ Trần Văn Đông, thu giữ 1 gói heroin, 16 viên ma túy tổng hợp, 1 ôtô và 4 điện thoại di động.

Dòng nhật ký hối lỗi

Bố của Đông là Trần Văn Khánh (SN 1963), là con nghiện lâu năm. Người anh trai có tiền án, còn cô em gái đang thụ án chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bản thân Đông cũng là con nghiện. Khi dấn thân vào ma túy, Đông sợ liên lụy đến vợ con nên thường phiêu bạt, ít khi ở quê nhà với vợ con. Ngoài người vợ chính thức ở quê nhà, Trần Văn Đông lập 2 "phòng nhì" ở TPHCM.

"Vào thời điểm bắt giữ Trần Văn Đông, ban chuyên án thu giữ nhiều tài liệu có liên quan, trong đó có cuốn sổ tay mà Đông luôn mang theo bên mình. Có thể thấy, Đông đã có những lúc ân hận, bứt rứt về việc làm của mình. Những dòng nhật ký viết nên từ trái tim của mình về những hậu quả mà mình gây ra với gia đình, bố mẹ, vợ con nhưng lại không đủ bản lĩnh để đối mặt với pháp luật", một trinh sát cho hay.

"Ngồi trong đêm tối nhớ về gia đình, cha mẹ già, nhớ người vợ yêu, nhớ con thơ ngày xa tôi nó khóc. Càng nhớ, tim mình lại càng đau. Ngày trước tôi gây ra lỗi lầm nên giờ này lòng rất ăn năn, hối hận nhưng không làm được gì... Cha mẹ ơi, con gập đầu xin lỗi. Vợ yêu ơi, anh hối hận lắm rồi. Con yêu ơi, cho bố xin lỗi...". Đó là những dòng Đông viết trong nhật ký của mình.

