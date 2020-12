Đóng hơn 1 triệu coi trực tiếp hình ảnh nhạy cảm của khách hàng tại các spa làm đẹp?

Có thể bị hacker tấn công? Theo thiếu tướng Nguyễn Văn Giang - phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), có hai nguyên nhân chính dẫn đến các hình ảnh camera của cá nhân bị rò rỉ. Thứ nhất là hệ thống camera của các cửa hàng, cá nhân bị hacker tấn công, lấy những hình ảnh nhạy cảm để phục vụ cho mục đích xấu. Thứ hai, xuất phát từ nhận thức chủ quan người sử dụng camera an ninh. Cụ thể, không thay đổi mật khẩu mặc định của camera hoặc đặt mật khẩu truy cập quá đơn giản, cho phép không hạn chế truy cập từ xa. "Nhiều trường hợp nhờ, thuê người khác lắp đặt, cấu hình, quản trị camera tại những nơi riêng tư, nhạy cảm. Từ đó, đối tượng xấu sẽ dễ dàng tiếp cận trực tiếp hoặc truy cập từ xa hệ thống camera và trích xuất dữ liệu để sử dụng vào mục đích trái pháp luật" - tướng Giang nói. Cũng theo tướng Giang, đối với khu vực riêng tư và công cộng cần tách biệt việc lắp đặt và quản trị, quản lý thiết bị lưu trữ, đầu thu. Người dùng nên đặt mật khẩu và hạn chế kết nối từ xa, giới hạn số lượng người truy xuất dữ liệu. Ngoài ra, cũng nên sử dụng thiết bị camera an ninh rõ nguồn gốc, xuất xứ, chọn lựa các thương hiệu lớn, uy tín. Đặt mật khẩu với độ khó cao và thay đổi mật khẩu thường xuyên để tránh bị tấn công.