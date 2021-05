Đồng chí Lê Hồng Quang giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang...

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Lê Hồng Quang giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân Tối cao thôi giữ chức vụ Phó Chánh án Thường trực Toà án nhân dân Tối cao để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Hồng Quang, sinh ngày 23/11/1968, quê quán xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang; vào Đảng năm 1997; trình độ: Tiến sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí Lê Hồng Quang nhiều năm liền làm việc trong các cơ quan tư pháp. Từ năm 2014 – 2017, đồng chí Lê Hồng Quang được Trung ương luân chuyển giữ các chức vụ Phó Bí thư, rồi Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang; tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Từ tháng 6/2017, đồng chí được phân công giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đồng chí tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Phát biểu tại hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự tại tỉnh An Giang, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao nhiệm kỳ 2015 – 2020, An Giang đã đạt được những kết quả nổi bật như: Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 5,25%, cao hơn so với giai đoạn trước; quy mô nền kinh tế tăng khá khi năm 2020 đạt gần 90.000 tỉ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành sớm 1 năm so chỉ tiêu đề ra; đời sống người dân không ngừng cải thiện, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 46,8 triệu đồng, tương đương 1.910 USD (tăng 16 triệu đồng so năm 2015); tỉ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2020 giảm còn 1,93%.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Để bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng đối với Tỉnh ủy An Giang, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng để chỉ định tham gia vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng đồng chí Lê Hồng Quang nhận trọng trách mới của Đảng, chúc đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, dành nhiều tâm huyết cho sự phát triển của tỉnh An Giang, cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, phấn đấu, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, phấn đấu đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước; xây dựng Đảng bộ An Giang trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng mong muốn Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu, nỗ lực vượt qua khó khăn, cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Dịp này, đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chúc đồng chí tiếp tục thành công trên cương vị mới, phát huy được năng lực, kinh nghiệm, đóng góp cho hoạt động của Nhà nước, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quang chia sẻ: "Được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang là niềm vui, là vinh dự của bản thân nhưng cũng là trọng trách trước Đảng, trước nhân dân. Để hoàn thành trọng trách đó tôi sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh uỷ An Giang đoàn kết nhằm xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh, xây dựng An Giang ấm no, phồn thịnh".

Tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh: An Giang là tỉnh có lợi thế về phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế thị trường đang chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, việc ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, khoa học - kỹ thuật vào đời sống nhân dân đang là nhu cầu hết sức cấp bách. Do vậy, An Giang cần đổi mới phương pháp tiếp cận, theo quy luật thị trường, thích nghi với điều kiện thực tiễn và làm tốt công tác dự báo tình hình để có định hướng phù hợp.

Nhận thức đầy đủ những thuận lợi, khó khăn trên cương vị công tác mới, đồng chí Lê Hồng Quang hứa sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh uỷ An Giang nêu cao tinh thần đoàn kết, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ đã được đồng chí Võ Thị Ánh Xuân và các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm của tỉnh dày công vun đắp, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng Ban Chấp hành Đảng bộ lãnh đạo chính quyền và nhân dân An Giang xây dựng tỉnh tiếp tục phát triển bền vững...

Tác giả: Thanh Sang

Nguồn tin: TTXVN