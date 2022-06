Dọn vệ sinh sau đám cháy, 3 công nhân bất ngờ gặp nạn, tử vong

Khoảng 17h30 ngày 17/6, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương nhận tin báo cháy xảy ra tại Công ty TNHH Scancom Việt Nam, tọa lạc tại đường số 6, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương.

Công an tỉnh Bình Dương điều động 1 xe chỉ huy và 4 xe chuyên dụng cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy tại khu vực bồn hút bụi của công ty.

Khu vực bồn hút bụi nơi xảy ra vụ cháy.

Đến hơn 19h cùng ngày đám cháy được dập tắt, lực lượng cảnh sát PCCC tổ chức thu hồi phương tiện. Lúc này, Đội PCCC của Công ty tiếp tục dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ để vệ sinh bồn hút bụi, bất ngờ, bụi gỗ trong bồn chứa trên cao đổ ập xuống phủ lên người của 4 công nhân, trong đó 3 người bị thương nặng và 1 người bị thương nhẹ được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó, 3 người bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đến sáng ngày 18/6, hai nạn nhân là anh N.Đ (SN 1995; quê Phú Yên) và anh N.V.V (SN 1983; quê Bình Định) đã tử vong. Còn công nhân T.B.T (SN 1990; quê Bình Dương) cũng đã tử vong vào sáng 19/6.

Hiện, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng các ngành chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: P.Tuyền

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân