Dồn lực thi công cao tốc nối Thanh Hoá - Nghệ An

Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đi qua tỉnh Nghệ An dài 87,84km hiện đạt hơn 7% khối lượng toàn tuyến.

Ông Phạm Văn Minh, Phó giám đốc Ban quản lý dự án 6, cho biết dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 qua tỉnh Nghệ An dài 87,84km có 2 dự án thành phần là đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Dự án thành phần đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu được chia làm 4 gói thầu xây lắp (XL01, XL02, XL03, XL04). Liên doanh 4 nhà thầu đang đồng loạt triển khai gần 44 mũi thi công với hơn 600 kỹ sư, công nhân cùng gần 300 máy móc các loại. Sản lượng ước đạt 7% giá trị hợp đồng, cơ bản đáp ứng yêu cầu kế hoạch đề ra.

Tại hiện trường thi công hầm Trường Vinh nối thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) và thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) thuộc gói thầu XL-01, liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải – Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đang thi công rất khẩn trương mặc dù thời tiết không mấy thuận lợi. Phụ trách thi công hầm Trường Vinh phía bắc của Tập đoàn Đèo Cả cho hay đơn vị đang huy động trên công trường 100 cán bộ, kỹ sư, công nhân và các loại máy móc thi công song song 2 ống hầm. Theo đó, hầm Trường Vinh phía bắc được thi công từ tháng 11/2021, đến nay ống hầm bên phải đào được hơn 50/245m, hầm trái đào khoảng hơn 30m.

Để đảm bảo tiến độ, Tập đoàn Đèo Cả đã huy động nhân lực và máy móc tốt nhất, thực hiện thi công 3 ca liên tục, phấn đấu đến ngày 30/4/2022 sẽ thông ống hầm và cam kết hoàn thành hầm vào tháng 7/2023.

Về sản lượng chung của toàn gói thầu XL01, đại diện liên danh nhà thầu cho hay, mặc dù còn nhiều khó khăn và thời tiết không thuận lợi nhưng với sự nỗ lực, đến nay sản lượng của gói thầu đạt khoảng 15%. Còn tại gói thầu XL03 dài 14,6km, đại diện liên danh nhà thầu Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) - Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung bày tỏ, công trường huy động khoảng hơn 200 cán bộ, công nhân viên, đến nay đạt khối lượng trên 14,2%, bước đầu vượt so với tiến độ đề ra.

Tuy nhiên, tại gói thầu này, đang có 7,6km nền đất yếu, quá trình thi công rất vất vả do phải đắp đường công vụ dài 3 - 4 km mới có công địa vào xử lý đất yếu bằng giếng cát và bấc thấm. Đây được xem là điểm “găng” của dự án nên Ban quản lý dự án 6 đang yêu cầu nhà thầu xây dựng tiến độ cụ thể để tháo gỡ khó khăn đảm bảo tiến độ chung của toàn bộ dự án.

Trong khi đó, gói thầu XL02 do liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn - Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính thực hiện, đại diện Ban quản lý dự án 6 cho biết sản lượng thi công của gói thầu này đến nay đạt khoảng 14,69% giá trị hợp đồng. Gói thầu XL04 do liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4 - Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trường Sơn thực hiện, giá trị gói thầu đạt khoảng 14,57% giá trị hợp đồng. Nhìn chung, hai gói thầu này cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiến độ đề ra…

Còn tại đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, đại diện doanh nghiệp dự án cho biết, để đảm bảo khối lượng thanh toán, đáp ứng điều kiện giải ngân vốn vay vào tháng 5/2022 thì trong tháng 3/2022, các nhà thầu phải bổ sung thêm hàng chục mũi thi công… Theo đại diện chủ đầu tư, ngoài những kết quả đạt được, hiện tại trên công trường đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt vẫn đang còn một số vướng mắc, nay doanh nghiệp dự án chỉ mới nhận bàn giao mặt bằng khối lượng 44,62/49,30km (90,51%).

Về mỏ vật liệu cung cấp cho dự án, theo ông Phạm Văn Minh, Phó giám đốc Ban quản lý dự án 6, dự án cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu cần khoảng 800.000m3 đá. Hiện nay, 2 mỏ đá đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép với trữ lượng 1 triệu m3, tỉnh Nghệ An có 48 mỏ đá trên địa bàn đã được cấp giấy phép khai thác trữ lượng khoảng 105 triệu m3, đáp ứng nhu cầu dự án. “Đối với mỏ cát, khối lượng cát cần cho dự án khoảng 1,1 triệu m3, khối lượng cát chủ yếu nằm ở gói thầu số XL03 và XL04. Hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 57 mỏ cát đã được cấp giấy phép khai thác với trữ lượng khoảng 27 triệu m3, đáp ứng được nhu cầu dự án”, ông Phạm Văn Minh cho hay.

Trong khi đó mỏ đất đắp, ông Phạm Văn Minh thông tin, sau khi đánh giá lại khối lượng của gói thầu XL01, XL02, khối lượng đất đắp của dự án cần khoảng 4,8 triệu m3. Các mỏ đất đắp đã đáp ứng đủ nhu cầu của dự án. Tuy nhiên, 2 mỏ Ngọc Sơn (huyện Quỳnh Lưu) và Cầu Rào (huyện Diễn Châu) với tổng trữ lượng khoảng 3,7 triệu m3 đã được UBND tỉnh Nghệ An cấp phép khai thác.

Về giải phóng mặt bằng, theo ông Phạm Văn Minh, đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa dài 6,53km đến nay đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng. Đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An dài 43,47 km hiện vẫn còn một số vấn đề đang giải quyết. Cụ thể, công tác giải phóng măt bằng các hộ dân đã cơ bản hoàn thành. Nhưng, hiện tại, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) còn vướng mắc 30 hộ dân tại xã Quỳnh Vinh với chiều dài tuyến khoảng 400m, do các hộ dân chưa nhận tiền vì kiến nghị về giá đền bù; đường ống nước D800 chưa được di dời. Xã Quỳnh Trang còn vướng mắc 5 hộ dân với chiều dài tuyến khoảng 200m, các hộ dân chưa nhận tiền do kiến nghị về giá đền bù. Trong khi đó, xã Diễn Đoài (huyện Diễn Châu) cũng còn vướng 17 hộ dân có đất nông nghiệp với chiều dài tuyến khoảng 300m, các hộ dân đang kiến nghị về bồi thường, hỗ trợ.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, đại diện Ban quản lý dự án 6 cho biết đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Về đẩy nhanh thủ tục cấp phép vật liệu mỏ đất đắp nền đường, Ban quản lý dự án 6 đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, cấp phép khẩn cấp mỏ hoặc song song với quá trình hoàn thiện các thủ tục bởi 1 số mỏ có quyết định khai thác, cấp phép nhưng các thủ tục tiếp theo chưa xong để khai thác. Nếu thủ tục cấp mỏ chậm hơn nữa thì tiến độ sẽ bị ảnh hưởng.

Về vấn đề giám sát bảo đảm chất lượng công trình, đại diện Ban quản lý dự án 6 cho hay, đơn vị thường xuyên trao đổi chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát dự án môt cách sát sao. Theo đó, tư vấn giám sát đã ban hành kế hoạch hàng tuần, hàng tháng để so sánh, đánh giá. Đơn vị nào thường xuyên bị nhắc nhở mà không có giải pháp, tư vấn sẽ báo cáo chủ đầu tư có giải pháp xử lý nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn