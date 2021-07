Đối tượng bị truy nã về tội đánh bạc ở Nghệ An ra đầu thú

Đối tượng Hoàng Văn Cường bị truy nã về tội đánh bạc đã ra đầu thú. (Ảnh: Bình Minh)

Trước đó, ngày 20/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định số 13 truy nã đối với bị can Hoàng Văn Cường với tội danh bị khởi tố: “Đánh bạc” quy định tại Điều 321, Bộ luật Hình sự.

Ngay sau khi cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An phát lệnh truy nã đối với Hoàng Văn Cường, Công an các đơn vị, địa phương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt.

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng đã phối hợp với gia đình, người thân, bạn bè của Hoàng Văn Cường để vận động Cường ra đầu thú, hưởng khoan hồng của pháp luật.

Chiều ngày 21//7/2021, Hoàng Văn Cường đã đến Công an huyện Nghĩa Đàn đầu thú. Sau đó bị can được di lý về Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: Báo Dân sinh