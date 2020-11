Đoàn đại biểu TP.HCM thăm, hỗ trợ 2,2 tỉ đồng cho Nghệ An khắc phục bão lũ

Đoàn đại biểu TP.HCM trao tiền hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả bão lũ - Ảnh: UB MTTQ VN TP.HCM

Đoàn có sự góp mặt của bà Tô Thị Bích Châu - chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, ông Ngô Minh Châu - phó chủ tịch UBND TP.HCM, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - nguyên chủ tịch HĐND TP.HCM cùng nhiều đại biểu Quốc hội.

Đoàn đã đến thăm hỏi, trao 2,2 tỉ đồng được nhân dân TP đóng góp gửi tặng đồng bào tỉnh Nghệ An.

Đoàn đại biểu thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chiến sĩ hi sinh - Ảnh: UB MTTQ VN TP.HCM

Đoàn cũng đến động viên 8 gia đình, chiến sĩ hi sinh thuộc Đoàn kinh tế quốc phòng 337 và 4 gia đình cán bộ, chiến sĩ hi sinh tại thủy điện Rào Trăng đang cư trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Mỗi gia đình được đoàn hỗ trợ 100 triệu đồng để vượt qua khó khăn.

Cùng ngày, đoàn đại biểu TP đã đến Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An để dâng hương tưởng niệm Bác Hồ.

Tác giả: Thảo Lê

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ