Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và PTNT kiểm tra tình hình sâu bệnh gây hại lúa tại Nghệ An

Cùng đi có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT.

Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và PTNT kiểm tra lúa Đông xuân tại Nghệ An.

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp, vụ Xuân 2020 Nghệ An gieo cấy hơn 92 nghìn ha lúa,. Đến nay, khoảng 50% tổng diện tích lúa đã trổbông.Qua điều tra của cơ quan BVTV, toàn tỉnh có trên 2.000 ha nhiễm bệnh Đạo ôn lá, trên 50 ha bị nhiễm Đạo ôn cổ bông. Ngoài ra, bệnh khô vằn, lem lép hạt, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, sâu cuốn lá và rầy các loại cũng đã phát sinh, gây hại trên nhiều diện tích....

Đoàn công tác kiểm tra thực tế trên đồng ruộng tại các huyện trọng điểm trồng lúa của tỉnh là Yên Thành, Quỳnh Lưu và Diễn Châu.

Kiểm tra thực tế trên đồng ruộng tại các huyện trọng điểm trồng lúa của tỉnh là Yên Thành, Quỳnh Lưu và Diễn Châu cho thấy:có 35% đến hơn 90% lúa Xuân ở các huyện này đã trổ bông. Riêng ở huyện Yên Thành, trong số 12 nghìn 5 trăm halúa Xuân thì đã có 11 nghìn ha lúa đã trổ thoát. Trong đó có những diện tích như giống lúa Vật tư- NA6 trên cánh đồng mẫu lớn tại xã Khánh Thành đã bắt đầu chín; dự kiến khoảng vài 3 tuần nữa là có thể thu hoạch. Trên đồng ruộng có xuất hiện các loại sâu bệnh hại như đạo ôn lá, khô vằn, sâu cuốn lá nhỏ, bạc lá- đốm sọc vi khuẩn và một số sinh vật gây hại khác…Tuy nhiên, mức độ gây hại không đáng kể do đã được bà con phun phòng, diệt trừ kịp thời…

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh yêu cầu chính quyền và người dân không được chủ quan bởi thời tiết được dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo của tỉnh và ngành nông nghiệp trong dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh, diễn biến thời tiết; tổ chức sản xuất, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại. Thứ trưởng cho rằng: Với thực tế hiện nay trên đồng ruộng, có thể đánh giá bước đầu: lúa Xuân của Nghệ An sẽ đạt năng suất, sản lượng cao. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 50% lúa Xuân chưa trổ, nguy cơ sâu bệnh hại vẫn còn cao. Vì thế, chính quyền và người dân không được chủ quan bởi thời tiết được dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, bất lợi cho công tác phòng trừ sâu bệnh hại trong khi một số diện tích lúa chưa trổ đã bị nhiễm bệnh đạo ôn.Trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay thì việc đảm bảo an ninh lương thực càng có ý nghĩa quan trọng. Vì thế, chính quyền, ngành chuyên môn và nông dân Nghệ An cần thường xuyên bám sát đồng ruộng, chủ động dự tính dự báo chính xác, phát hiện, khoanh vùng sớm, dập dịch kịp thời không để bệnh hại lan rộng nhằm đảm bảo năng suất, sản lượng lúa vụ Xuân.

Tác giả: An Duyên - Hữu Song

Nguồn tin: truyenhinhnghean.vn