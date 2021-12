Dở khóc dở cười cảnh vợ cầm cán chổi vụt tới tấp chồng vì đi nhậu về muộn

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại tình huống hài hước của một cặp vợ chồng khiến dân tình không khỏi xôn xao bàn tán.

Theo đoạn clip, vào khoảng hơn 0h khuya ngày 23/12, người chồng đi ăn nhậu trở về nhà. Vừa bước vào nhà, cô vợ đã cầm cán chuổi đuổi từ trong nhà ra ngoài sân.

Anh chồng thấy vậy vội "ba chân bốn cẳng" chạy thẳng, đứng xa vợ cả mét.

Cô vợ vừa trách mắng vừa lăm lăm cán chổi trên tay: "Biết bây giờ mấy giờ rồi không? Mày muốn tao cho chết rét ở ngoài không? Sao bảo 11h hơn về?... Chổng mông lên... Từ lần sau, mà tốt nhất từ giờ đến Tết, không đi rượu chè ở đâu hết nghe chưa?".

Anh chồng không hề phản kháng, đứng khom khom người chịu đòn từ vợ. Cứ "ăn" một roi là chạy tới chạy lui, rồi lại quay lại tiếp tục "chịu trận". Còn cô vợ đếm đủ 5 roi mới chịu dừng tay.

Theo dõi đoạn clip, cộng đồng mạng cũng để lại loạt bình luận hài hước, vừa thương vừa buồn cười trước tình huống trên.

"Anh chồng này cũng nghe lời gớm, bảo ra chịu đòn cũng chịu, không thiếu phát nào. Nhìn vừa thương vừa buồn cười";

"Chắc mấy lần đi nhậu về muộn rồi nên mới bị xử thế này đây mà. Bớt bớt lại thôi thanh niên ơi, không thì sau ngồi ngoài cửa thật đấy!".

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: saostar.vn