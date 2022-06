Điều trị sụp mi bẩm sinh thành công tại Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An

Hiểu thêm về sụp mi bẩm sinh

Sụp mi là tình trạng mí mắt sa xuống thấp hơn so với bờ mi. Sụp mi bẩm sinh (Congenital ptosis) xuất hiện ngay sau khi sinh và chiếm từ 55 - 75% các trường hợp sụp mi. Những trường hợp mắc phải khuyết điểm này thường khiến cho đôi mắt trông mệt mỏi và kém thẩm mỹ. Nghiêm trọng hơn, nó có thể ảnh hưởng tới tầm nhìn và các chức năng của mắt.

Sụp mi bẩm sinh được chia làm 3 mức độ:

Mức độ nhẹ: Mi mắt sụp xuống che một phần của đồng tử mắt (con ngươi).

Mức độ nặng: Mi mắt sụp xuống đến gần trung tâm đồng tử mắt. Khi nhìn phải rướn mày, ngước mi mới nhìn được.

Mức độ nặng nhất: Mi mắt sụp quá trung tâm đồng tử mắt. Hầu như không thể nhìn được kể cả khi rướn mày và ngước mi lên.

Sụp mi bẩm sinh thường được phát hiện ở giai đoạn sơ sinh và phát triển theo độ tuổi. Sụp mi bẩm sinh có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau như: Do ảnh hưởng của cơ nâng mi; Do hẹp mi hoặc mi góc dẫn tới sụp mi bẩm sinh; Sụp mi bẩm sinh do cân cơ; Sụp mi bẩm sinh do thần kinh.

Bác sĩ Chu Văn Hiếu - P. Trưởng Khoa Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An cho biết: “Bệnh lý sụp mí bẩm sinh nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ra những hậu quả khôn lường như: Nhược thị; Tật khúc xạ do áp lực của mi mắt lên nhãn cầu; Hạn chế thị trường; Cong lệch cột sống do cố ngửa cổ để nhìn; Ảnh hưởng đến thẩm mỹ, gây ra rào cản tâm lý mặc cảm, hạn chế giao tiếp của trẻ nhỏ. Vậy nên các bậc cha mẹ hãy theo dõi và điều trị cho con trẻ càng sớm càng tốt”!

Điều trị thành công sụp mi bẩm sinh tại Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

Mỗi năm, Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An tiếp nhận rất nhiều ca sụp mi, trong đó tình trạng sụp mi bẩm sinh chiếm khoảng 60%. Đến với Khoa, mọi khách hàng sẽ được thăm khám, kiểm tra kỹ lưỡng, từ đó đánh giá tình trạng sụp mi cũng như tìm hiểu nguyên nhân và các tổn thương kèm theo để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp nhất. Các cách làm tại nhà cũng tiềm ẩn những rủi ro không mong muốn. Do vậy, để khắc phục tối đa tình trạng này, phương pháp tốt nhất là phẫu thuật.

Tại Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ có nhiều phương pháp điều trị sụp mi bẩm sinh như treo chỉ, treo sợi silicon, thu ngắn cơ nâng mi, treo cơ nâng mi...Trong đó hai phương pháp được sử dụng nhiều nhất là:

Thu ngắn cơ nâng mi: Việc thu ngắn cơ nâng mi trên thường được các bác sĩ ưu tiên thực hiện đối với các trường hợp có lực nâng ở cơ mi tương đối ổn định. Khi thực hiện, các bác sĩ sẽ tiến hành loại bỏ vùng da thừa và rút ngắn cơ nâng mi để vòng mi được đẩy cao hơn. Sau khi thực hiện, bạn sẽ có được đôi mắt to tròn và sáng rõ hơn nhiều.

Treo cơ nâng mi: Phương pháp được áp dụng cho những trường hợp có cơ nâng mi yếu và tình trạng sụp mi ở mức độ nhẹ. Khi áp dụng kỹ thuật này, bạn không những cải thiện được tình trạng sụp mi mà còn giúp tạo nếp mi mới giúp cho bạn có tầm nhìn rõ hơn, khuôn mặt trở nên hài hòa và cân đối hơn.

Bác sĩ Chu Văn Hiếu - P. Trưởng Khoa Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An cũng cho biết thêm: “Hiện nay có rất nhiều trung tâm thẩm mỹ thực hiện phương pháp điều trị sụp mi bẩm sinh. Tuy nhiên bạn nên lựa chọn địa chỉ được cấp giấy phép hoạt động rõ ràng, các cơ sở vật chất được đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn Bộ Y tế; Các bác sĩ đạt trình độ chuyên môn cao sẽ mang lại kết quả như mong muốn và hạn chế được những rủi ro không đáng có”.

Ưu điểm khi điều trị sụp mi bẩm sinh tại Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

Điều trị sụp mi mắt bẩm sinh tại Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An không những giúp cải thiện được tầm nhìn mà còn nâng cao tính thẩm mỹ cho đôi mắt.

Không gây đau, không để lại sẹo: Hầu hết các phương pháp phẫu thuật điều trị sụp mi bẩm sinh đều được các bác sĩ tiến hành quá trình gây tê cẩn thận trước khi thực hiện. Chính vì thế bạn sẽ không có bất cứ cảm giác đau hay khó chịu nào. Đồng thời, nhờ tay nghề chuyên nghiệp của bác sĩ và công nghệ tiên tiến nên sau khi phẫu thuật sẽ không để lại sẹo cho khách hàng.

Các bác sỹ tiến hành ca phẫu thuật cho bệnh nhân bị sụp mí

Mở rộng tầm nhìn và cải thiện thị lực: Các kỹ thuật điều chỉnh mí bằng phương pháp phẫu thuật có thể cải thiện mọi trường hợp và mọi cấp độ. Không những vậy, sau khi thực hiện còn cải thiện được nét thẩm mỹ trên gương mặt hiệu quả.

Mang đến vẻ đẹp hài hòa: Sau khi phẫu thuật sụp mi bẩm sinh, bạn sẽ sở hữu một đôi mắt to tròn và hài hòa, cân đối hơn với gương mặt

An toàn, nhanh chóng: Những kỹ thuật chỉnh hình tại Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ luôn đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện. Các thao tác tiến hành hầu như không cần xâm lấn quá sâu và không làm ảnh hưởng đến giác mạc của mắt. Thời gian tiến hành diễn ra nhanh chóng, sau phẫu thuật từ 7-10 ngày đã có thể phục hồi tối đa và bạn sẽ nhận thấy được sự thay đổi rõ rệt qua từng ngày.

Sụp mi bẩm sinh là tình trạng bệnh cần được điều trị kịp thời nếu không sẽ gây ra những biến chứng khôn lường. Khi phát hiện mắt có những biểu hiện bất thường, bạn nên chủ động thăm khám sớm để có phương pháp ức chế phù hợp.

Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ trực thuộc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An - Bệnh viện công lập chuyên khoa tuyến tỉnh. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản; Hệ thống phòng mổ đồng bộ, đảm bảo vô khuẩn; Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại; Đón đầu ứng dụng nhiều công nghệ mới tiên tiến,...Tự hào là cơ sở thẩm mỹ đáng tin cậy, cam kết đáp ứng mọi nhu cầu làm đẹp hiện nay của quý khách hàng./.

