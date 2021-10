Điều tra vụ một phụ nữ tử vong dưới suối

Pháp luật

Ngày 14/10, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an huyện Phú Riềng và Công an xã Long Hà đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ cái chết của bà Nguyễn Thị Ái (72 tuổi, ngụ thôn 1, xã Long Hà, huyện Phú Riềng). Nạn nhân được phát hiện tử vong dưới suối vào chiều cùng ngày.