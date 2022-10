Điện lực Nghệ An không ngừng đổi mới, nâng cao các loại hình dịch vụ

Theo đó, Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) đang triển khai mở rộng các loại hình dịch vụ điện lực như thí nghiệm điện, nghiệm thu công trình điện đến 110kV; Thi công làm đầu cáp, hộp nối cáp công trình điện đến 35kV; Sửa chữa lắp đặt dây sau công tơ; Quản lý vận hành công trình điện đến 110kV; Tư vấn thiết kế công trình điện đến cấp điện áp 35kV; Cho thuê cột điện; thi công đấu nối hotline công trình điện cấp điện áp 22kV… Hoạt động dịch vụ điện góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và tăng năng suất lao động. Đồng thời tạo sự đồng thuận gắn kết mối quan hệ giữa khách hàng với ngành điện.

PC Nghệ An thực hiện sửa chữa đường dây thuộc tài sản của khách hàng bằng công nghệ Hotline, giảm thiểu thời gian mất điện cho khách hàng

Trong thời gian qua, Công ty Điện lực Nghệ An đã chú trọng đến việc tổ chức các cuộc gặp gỡ khách hàng, phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan truyền thông, thông tấn báo chí để tuyên truyền, quảng bá dịch vụ điện lực đến khách hàng sử dụng điện. Nhận thấy được nhiều tiện ích mà dịch vụ điện lực mang lại cho khách hàng nên các loại hình dịch vụ do Công ty Điện lực Nghệ An cung cấp đang dần được khách hàng đón nhận, đánh giá cao và hưởng ứng nhiệt tình trên tinh thần tự nguyện.

Lũy kế 9 tháng của năm 2022, Công ty Điện lực Nghệ An đã thực hiện dịch vụ cấp độ 4 cho 29.649 khách hàng sử dụng điện. Dịch vụ điện cấp độ 4 đáp ứng mọi dịch vụ theo yêu cầu của quý khách hàng từ khâu đăng ký, nhận kết quả đến thanh toán 100% thông qua trực tuyến. Đây là bước tiến của ngành điện trong việc đưa dịch vụ điện đến gần với khách hàng thông qua nền tảng công nghệ, tăng cao tính minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện quản lý vận hành thuê lưới điện cho khoảng 742 khách hàng; 12.592 dịch vụ lắp đặt, sửa chữa dây ra sau công tơ và 395 phiên dịch vụ sửa chữa điện Hotline, trong đó có 116 phiên làm việc cho khách hàng, giảm thiểu đáng kể thời gian mất điện cho khách hàng.

Kiểm tra, bảo dưỡng trạm biến áp trên địa bàn TP Vinh, Nghệ An đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho khách hàng

Qua trao đổi, ông Phạm Công Thành, Phó Giám đốc PC Nghệ An cho biết: “Trong thời gian qua, PC Nghệ An đã chủ động bám sát chủ trương chính sách, sự chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về công tác dịch vụ điện. Sắp tới Công ty sẽ tiếp tục mở rộng các dịch vụ điện, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Chú trọng đến công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn bị nhân lực và vật lực để sẵn sàng thực hiện các dịch vụ điện một cách chuyên nghiệp, hiệu quả đem đến sự hài lòng cho khách hàng. Xây dựng cơ chế tổ chức thực hiện tạo điều kiện thuận lợi và tạo động lực thúc đẩy cán bộ công nhân viên phát huy sức mạnh nội lực hoàn thành các chỉ tiêu mà Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao”.

Bên cạnh đó, Công ty cũng phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí đóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, quảng bá các tiện ích mà dịch vụ điện mang lại để khách hàng được tiếp cận nhiều hơn nữa. Thông qua đó, Công ty Điện lực Nghệ An mong rằng luôn nhận được sự đồng thuận từ khách hàng sử dụng điện, ông Thành chia sẽ thêm.

Tác giả: Nguyễn Oanh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn