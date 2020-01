Diễn Châu: Bố trí công an chính quy về công tác tại 39 xã, thị trấn

Trao quyết định bố trí công an chính quy về công tác tại các xã, thị trấn.

Công an huyện Diễn Châu đã trao quyết định của Trưởng Công an huyện cho 39 đồng chí với 13 tổ thuộc các đội nghiệp vụ đến công tác tại 22 xã, thị trấn. Thời gian nhận nhiệm vụ bắt đầu từ ngày 31/12/2019.

39 xã, thị trấn được bố trí đợt này chưa có công an chính quy điều động về công tác. Nhiệm vụ các tổ là đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Tính đến thời điểm này, huyện Diễn Châu đã điều động 88 đồng chí sỹ quan công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh tại 39/39 xã, thị trấn. Qua thời gian công tác, các chiến sỹ được điều động đều phát huy tốt năng lực góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, giúp nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, đầm ấm.

Tác giả: Hồng Hạnh

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An