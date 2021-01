Điểm lại 4 mẫu smartphone gây thất vọng nhất 2020

Nokia 8.3

HMD lần đầu ra mắt chiếc Nokia 8.3 vào hồi tháng 3. Đây là chiếc smartphone nằm ở phân khúc tầm trung với thiết kế gọn gàng, thông số đáng chú ý đồng thời hỗ trợ kết nối 5G. Dù vậy, phải tới 6 tháng sau, chiếc điện thoại này mới được bán ra trên thị trường.

HMD không chia sẻ lí do cho sự chậm chễ này. Dù vậy, Android Anthority nhận thấy việc Nokie 8.3 ra mắt chậm trùng khớp với việc bộ phim James Bond mới nhất (No Time To Die) cũng trễ hẹn ra rạp. Trong trường hợp bạn chưa biết, HMD là “đối tác điện thoại chính thức” của phần phim này và nhiều khả năng lịch ra mắt của phim cũng ảnh hưởng đến thời gian Nokia 8.3 lên kệ.

Ở thời điểm Nokia 8.3 bán ra, thị trường đã có thêm nhiều mẫu điện thoại cũng hỗ trợ 5G với một tầm giá thậm chí rẻ hơn như Pixel 4a 5G, Poco F2 Pro, và OnePlus Nord.

Galaxy Note 20

Được xem là phiên bản rút gọn của chiếc Note20 Ultra, Galaxy Note 20 lại bị cắt giảm quá nhiều khiến cho không ít người dùng quay lưng với mẫu máy này. Có mức giá lên tới 1.000 USD nhưng nó chỉ được hoàn thiện từ chất liệu nhựa. Những thông số khác về camera, màn hình hay bộ nhớ cũng bị cắt giảm, thậm chí còn kém hơn so với một số sản phẩm dòng S của chính Samsung.

OnePlus Nord N10

OnePlus đã có một năm 2020 thành công với smartphone cao cấp OnePlus 8 Pro. Dòng sản phẩm tầm trung Nord của hãng cũng khá nổi bật, trừ chiếc Nord N10. Theo đó, OnePlus Nord N10 chỉ rẻ hơn OnePlus Nord một chút nhưng không có màn hình OLED, chip xử lý cũng yếu hơn. Trong khi đó, mẫu máy này thực tế chỉ là phiên bản đổi tên của Oppo A53 được đánh giá không quá xuất sắc.

Microsoft Surface Duo

Microsoft đã tạo nên một làn sóng lớn vào năm 2019 khi tiết lộ về chiếc Surface Duo, đánh dấu bước đi đầu tiên vào thị trường điện thoại Android. Bản thân chiếc máy cũng mang một phong cách khá hấp dẫn. Microsoft trang bị cho điện thoại màn hình đôi và có thể gập lại được, hứa hẹn sẽ tạo ra cách tương tác mới hơn trên thiết bị và các ứng dụng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy smartphone Surface Duo là một “đống hổ lốn”. Phần mềm của Microsoft gặp rất nhiều lỗi trong khi danh sách ứng dụng được hỗ trợ thiết kế hai màn hình thì ít ỏi đến mức đáng thương.

Thiếu trải nghiệm thực tế không phải yếu tố duy nhất đánh bại điện thoại của Microsoft. Nó còn một nguyên nhân nữa đó là mức giá cao không tưởng. Với $1400, bạn chỉ mua được một chiếc máy mang tính chất flagship của năm 2019, không 5G, không NFC, không sạc nhanh, không sạc không dây. Số tiền này, có lẽ bạn nên đầu tư vào chiếc Galaxy Z Fold 2 của Samsung, nếu thực sự thích thiết kế kiểu mở sách như này.

Tác giả: Hải Đường (TH)

Nguồn tin: tieudung.vn