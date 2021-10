Dị nhân liều mạng đùa nghịch với 2 con rắn hổ mang chúa

Your browser does not support the video tag.

Roni Kurniawan, sống ở Riau, Indonesia đã khiến nhiều người phải "dựng tóc gáy" khi thoải mái đùa nghịch với 2 con rắn hổ mang chúa khổng lồ ở ngay giữa phố.

Mỗi con rắn hổ mang mà Roni Kurniawan cầm trên tay có chiều dài lên tới 4 mét. Được biết, chúng được Roni Kurniawan bắt từ một hang gỗ mà không cần dùng đến bất cứ thiết bị nào.

Không chỉ đùa nghịch với 2 con rắn một cách tự nhiên, anh chàng này còn quấn chúng lên cổ khiến người xem không khỏi kinh hãi. Dù nọc độc từ nhát cắn của rắn hổ mang chúa có thể hạ gục một con voi trưởng thành nhưng Roni Kurniawan lại tuyên bố rằng mình đã miễn dịch với nọc rắn.

Roni Kurniawan được biết đến là một trong những người nổi tiếng nhất tỉnh Riau về khả năng thuần phục những con rắn độc. Từ nhỏ, anh chàng này đã kiếm sống bằng cách bắt rắn độc xâm phạm vào làng để lấy thù lao từ những người nhờ anh bắt rắn.

Đáng chú ý, dù bắt được rất nhiều rắn, nhưng Roni không hề giết chúng. Thay vào đó, anh nhốt chúng vào các chuồng tự chế một thời gian rồi trả về thiên nhiên hoang dã hoặc giao cho các cán bộ kiểm lâm ở gần đó.

