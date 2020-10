Đi làm tháng 31 ngày không nghỉ, chồng cay đắng phát hiện vợ bỏ con trốn nhà theo nhân tình

Theo như những gì người chồng chia sẻ, trong quá trình anh đi làm ở Hải Phòng thì nhận được tin từ gia đình báo xuống là vợ bỏ nhà, bỏ con để đi theo người đàn ông khác. Anh chồng nhanh chóng bỏ lại hết công việc để trở về tìm vợ.

Video: Chồng bắt gặp vợ đi với nhân tình

Người đàn ông sau khi bắt quả tang đã lên tiếng nói: 'Vợ em, em đi xuống Hải Phòng thì ở nhà thằng này dụ dỗ. Nửa đêm hôm kia, hai đứa rủ nhau thì người nhà gọi điện bảo là mất tích rồi tìm mãi không thấy'.

Dù lên tiếng như vậy nhưng cô vợ vẫn đứng sát về phía nhân tình, người chồng nhanh chóng kéo tay vợ về phía mình và nói: 'Anh là chồng hay nó là chồng, bây giờ đứng bên nào. Biết là nhẹ nhàng rồi, rất thương vợ. Làm được một thời gian cũng nhớ vợ lắm nhưng mà cuối cùng sắp về thì vợ thế này'.

Người chồng sau đó đã nhờ một thanh niên quay lại toàn bộ sự việc rồi tiếp tục quay sang trách móc vợ: 'Tao biết ngay chúng mày đi xe xuống đây mà. Tao lạ gì chúng mày'.

Thấy ồn ào, một người phụ nữ chứng kiến sự việc đã lên tiếng khuyên can người chồng: 'Chị bảo em này, không được bạo lực, không được đánh vợ'. Nghe vậy, người chồng khẳng định: 'Không. Em tát một cái là vì không coi trọng con, không coi trọng chồng này... Không coi trọng gia đình này. Bỏ đi để 2 đứa con ở nhà khóc suốt cả đêm. Mưa gió còn to nữa'.

Người chồng cho rằng mình chỉ tát vợ một cái vì không coi trọng gia đình. Ảnh cắt từ clip.

Người chồng cho biết 2 đứa con còn khó nhỏ, 1 đứa 3 tuổi và đứa còn lại 6 tuổi. Chỉ vì quá yên tâm để vợ ở nhà, mình đi làm xa kiếm tiền nên mới xảy ra sư việc này: 'Thế là quá yên tâm 100%, yên tâm cho vợ ở nhà cuối cùng thành ra như thế này. Em mất bao tiền bạc, không có tiền phải vay chạy cả đêm đến giờ đứng canh ở đây'.

'Anh lên trên phố đi làm để có tí tiền nuôi gia đình mà em làm ăn thế à? Tháng 31 ngày làm không nghỉ ngày nào, nghĩ cho vợ rồi con cái nên phải làm. Anh chỉ tát thôi, tát chứ chưa đánh đâu nhá' - người chồng nói với vợ.

Có thể thấy trong clip chỉ một mình người chồng lên tiếng còn cô vợ và nhân tình chỉ đứng tại chỗ, im lặng không phản bác lại câu nào.

Không biết anh chồng sẽ xử lý chuyện này ra sao nhưng sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn video đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân tình.

Đa số bình luận đều lên tiếng chỉ trích người vợ bởi nếu không còn tình cảm với chồng cũng không nên bỏ bê con nhỏ ở nhà để chạy theo nhân tình, đồng thời thán phục anh chồng vì có thái độ bình tĩnh như vậy.

Tác giả: Vy Vy

Nguồn tin: Báo Đất Việt