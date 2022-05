Đề xuất làm cầu Rỏi 2 ở Nghệ An

Dự án xây dựng nhà máy may Minh Anh - Tân Kỳ của CTCP may Minh Anh - Tân Kỳ được xây dựng tại xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 4673/QĐ-UBND ngày 13/11/2019. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng, khi hoàn thiện và đi vào hoạt động sẽ thu hút khoảng 6.500 lao động. Tổng diện tích phục vụ cho dự án khoảng 9,8ha.