Đề nghị Công an Nghệ An xử lý người làm 'rò rỉ' kết quả xét nghiệm bệnh nhân COVID-19

Cụ thể, trong văn bản ký ngày 18/6 gửi Công an Nghệ An, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh khẳng định, việc thời gian qua rên các trang mạng xã hội như Facebook, zalo... có đăng bệnh án, kết quả xét nghiệm bệnh nhân COVID-19 là vi phạm Luật khám chữa bệnh.

Văn bản của Sở Y tế Nghệ An được dư luận cho là rất cần thiết.

Đặc biệt việc "rò rỉ" cấp thông tin chưa chính thống trong công tác phòng chống dịch bệnh, xét nghiệm COVID-19 đã làm cho Nhân dân hoang mang và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh của tỉnh Nghệ An.

Vì thế để đảm bảo nghiêm túc Luật khám chữa bệnh góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế Nghệ An đề nghị Công an Nghệ An điều tra và xử lý nghiêm theo quy định đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm Luật khám chữa bệnh. Đặc biệt là việc cung cấp, chia sẻ kết quả xét nghiệm bệnh án liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19.

Như An ninh tiền tệ đã đưa tin, sáng nay 19/6 Nghệ An ghi nhận thêm 4 ca dương tính với nCoV. Nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Nghệ An lên đến 24 người trong đợt này.

Tác giả: Tuệ Minh

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn