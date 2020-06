Đẩy ngã rồi lao vào bóp cổ vợ ngay giữa phố, gã đàn ông bị dân đánh túi bụi

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài 7 phút, ghi lại cảnh một người phụ nữ đang bị chồng đẩy ngã rồi bóp cổ ngay giữa phố khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, khi đang đi bộ trên vỉa hè, người phụ nữ bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy đuổi theo, kéo tay lại rồi đẩy ngã xuống đường.

Chứng kiến sự việc, nhiều người dân có mặt ngay gần đó đã chạy lại can ngăn. Tuy nhiên, người đàn ông này không những không dừng tay lại mà còn lao tới bóp cổ người phụ nữ rồi kéo lên xe máy.

Thấy người phụ nữ chưa chịu lên xe để đi về, gã đàn ông liền nổi nóng. Lúc này, hai nam thanh niên đã giữ người đàn ông lại. Nhân thời cơ đó, người phụ nữ liền lên xe máy định chạy đi thì tiếp tục bị người chồng tới nắm cổ đè xuống đường.

Quá bức xúc trước hành động của người đàn ông này, một số thanh niên đã lao vào đánh người chồng túi bụi. Được biết, clip được ghi lại tại TP.HCM.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc nhưng ngay sau khi clip được đăng tải, nhiều người đã không khỏi bức xúc trước hành động vũ phu của người chồng.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn