Dấu ấn thu hút FDI ở Nghệ An - Bài cuối: Chủ động đón dòng vốn FDI dịch chuyển

Một góc KCN WHA Nghệ An. Ảnh: CTV

Sẵn sàng đón dòng vốn FDI dịch chuyển

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh, cộng với bất ổn ở châu Âu đã đẩy giá dầu thô tăng chóng mặt, dẫn đến lạm phát tăng cao, khiến cho chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều hoạt động kinh tế - xã hội bị tê liệt.

Trước bối cảnh này, theo nhiều chuyên gia kinh tế, sự cạnh tranh giữa các nền kinh tế lớn trong việc tìm kiếm thị trường mới nhằm phân tán rủi ro và giảm sự phụ thuộc vào một vài quốc gia, đối tác riêng biệt sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là cơ hội cho các nước đang phát triển như Việt Nam đưa ra các cơ chế, chính sách để thu hút dòng vốn từ các nền kinh tế lớn này.

Với tiềm năng lợi thế về vị trí địa lý, nguồn lao động dồi dào, kết cấu hạ tầng ngày càng được tập trung đầu tư, hoàn thiện đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông trọng điểm như: đường cao tốc Ninh Bình - Bãi Vọt; nâng cấp, mở rộng Sân bay Vinh; đầu tư, xây dựng Cảng nước sâu Cửa Lò.

Đặc biệt, HĐND tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 về một số chính sách hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh Nghệ An ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2021 – 2025. Cùng với đó, ngày 13/11/2021 Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 36/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An… đã mở ra những cơ hội lớn trong thu hút đầu tư của tỉnh này.

Theo Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An, để chủ động nắm bắt cơ hội, Ban này đã chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng đón nhận các làn sóng đầu tư như: Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để thu hút đầu tư, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch để định hướng rõ ngành, lĩnh vực, địa bàn ưu tiên thu hút đầu tư; tập trung ưu tiên thu hút vốn FDI, trong đó xác định ưu tiên xúc tiến, thu hút đầu tư từ các đối tác truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore và thị trường tiếng Trung (Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc).

Nghệ An không xúc tiến đầu tư đại trà, mà xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trong điểm Ông Lê Tiến Trị, Trưởng Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An

Bên cạnh đó, tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư. Hoàn thành việc xây dựng hệ thống điện và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dịch vụ ngoài hàng rào các KCN; đặc biệt, quan tâm đầu tư cảng nước sâu, nhà ở xã hội phục vụ người lao động trong KKT Đông Nam và các KCN.

Cùng với đó, tập trung thu hút, hỗ trợ các nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN như VSIP, WHA, Hoàng Thịnh Đạt... tạo quỹ đất sạch và hạ tầng đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu thu hút các dự án thứ cấp vào đầu tư kinh doanh. Đồng thời, phối hợp với các trường đào tạo nghề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nguồn lao động có kỹ năng nghề gắn với dự báo nguồn nhân lực trong KCN, KKT, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp…

Trao đổi với Nhadautu.vn, ông Lê Tiến Trị, Trưởng Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An cho biết, các dự án về hạ tầng xã hội cho công nhân KCN hay cho chuyên gia, nhà quản lý nước ngoài, khu du lịch nghỉ dưỡng… đã được định hình, và đang tập trung thúc đẩy triển khai hoàn thành.

Nghệ An cũng tập trung đánh giá nguồn nhân lực, có cơ chế kết nối cung cầu nhân lực hỗ trợ các nhà đầu tư. “Điểm mạnh của Nghệ An là luôn sẵn sàng về quỹ đất, nguồn nhân lực dồi dào, khả năng đáp ứng kịp thời và có cơ chế kết nối, đảm bảo cung ứng nguồn nhân lực cho các nhà đầu tư để họ yên tâm sản xuất”, ông Trị nói.

Một góc khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: CTV

Xúc tiến đầu tư có trọng tâm

Đến nay, dư địa để phát triển của Nghệ An còn nhiều, nhất là tiềm năng về đất đai và nguồn nhân lực, tuy nhiên, việc thu hút nguồn vốn FDI vẫn còn thấp. Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Nghệ An vẫn còn nhiều hạn chế, hiệu quả cải cách hành chính chưa rõ nét.

Để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An cho rằng, việc thu hút nguồn vốn FDI ở Nghệ An trong thời gian tới sẽ ưu tiên kêu gọi thu hút đầu tư vào KKT, KCN, đặc biệt là 3 khu công nghiệp có hạ tầng hoàn thiện hiện đại, đồng bộ như VSIP, WHA, Hoàng Mai I.

Theo ông Nam, Nghệ An sẽ thu hút có lựa chọn nhà đầu tư, lựa chọn các lĩnh vực chuyên sâu, định hướng đến những dự án có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, sử dụng lực lượng nhân công lớn và thu nhập khá hơn mặt bằng chung hiện nay.

Bên cạnh đó, Nghệ An cũng sẽ lựa chọn thị trường và đối tác, ngoài những thị trường truyền thống mà Nghệ An đã theo đuổi trong thời gian qua như: Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan…, thì Nghệ An cũng sẽ tiếp tục mở rộng xúc tiến những thị trường khác như: Úc, Châu Mỹ, Châu Âu… kêu gọi những dự án lớn mang tính động lực để phát triển nền kinh tế của Tỉnh.

Hiện, Nghệ An đang tập trung thu hút vào các ngành, nghề chính như: Công nghiệp cơ khí chế tạo; điện tử; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản; công nghiệp sản xuất thực phẩm tiêu dùng; công nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế, dược liệu, dược phẩm; công nghiệp hóa chất cơ bản; công nghiệp sạch, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

“Sau chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, rất nhiều quốc gia đang có xu hướng thoát Trung để không phụ thuộc vào một thị trường, Nghệ An cũng đã nhìn thấy được điều đó và chủ động phối hợp với các Bộ, Nghành để tiếp cận sớm các nhà đầu tư này. Trước đây, Nghệ An tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư theo diện rộng, giờ đây, nếu như biết được đó là “con đại bàng” FDI của lĩnh vực Tỉnh mong muốn thì Tỉnh sẽ tìm mọi cách để tiếp cận, mời họ về tìm hiểu và đầu tư”, ông Nam nói.

Theo ông Lê Tiến Trị, định hướng thu hút đầu tư của Nghệ An là đeo bám, đồng hành cùng các nhà đầu tư. “Hiện nay, Nghệ An không xúc tiến đầu tư đại trà nữa, mà xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trong điểm, cụ thể và thiết thực hơn”, ông Trị nói.

Để đón đầu dòng vốn FDI, trong năm 2021, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã phối hợp với Bộ KH&ĐT tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư giữa các nhà đầu tư Đài Loan với tỉnh Nghệ An vào ngày 14/5/2021 tại Hà Nội. Phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo giao thương trực tuyến kết nối đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc vào ngày 10/11/2021…

Tác giả: VĂN DŨNG

Nguồn tin: nhadautu.vn