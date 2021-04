Danh tính kẻ vi phạm tốc độ đâm bị thương một chiến sỹ CSGT

Đối tượng Nghĩa và hình ảnh chiếc xe vi phạm tốc độ trước khi đâm thẳng vào tổ công tác, làm một CSGT bị thương.

Danh tính kẻ bị tạm giữ là Võ Thế Nghĩa (SN 1989, trú tại khối 2, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò). Nghĩa được xác định là người đã điều khiển xe ô tô con BKS 37A - 502.46 chạy quá tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh, đâm bị thương một chiến sỹ CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An.

Trước đó, vào đêm 19/4/2021, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An làm nhiệm vụ tại tại Km 8+680 Quốc lộ 46A (thuộc địa phận xã Nghi Ân, thành phố Vinh), phát hiện ô tô BKS 37A - 502.46 chạy quá tốc độ (56/50 km/h). Tổ tuần tra ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh, không giảm tốc độ mà lao thẳng xe về phía trước, tông thẳng vào người một Thượng úy CSGT gây thương tích nặng, sau đó bỏ trốn.

Sau khi gây ra vụ việc đối tượng bỏ xe ở khách sạn rồi trốn vào Đà Nẵng.

Quá trình truy đuổi, lực lượng chức năng phát hiện ô tô BKS 37A - 502.46 bị bỏ lại ở một khách sạn trên địa bàn. Tài xế đã lẩn trốn.

Xác định vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng công an đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra. Đến 20h ngày 22/4/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được đối tượng Võ Thế Nghĩa.

Bước đầu, đối tượng Nghĩa khai nhận hành vi của mình. Sau khi gây ra vụ việc, Nghĩa bỏ ô tô 37A - 50.246 trên địa bàn thị xã Cửa Lò, sau đó bỏ trốn vào thành phố Đà Nẵng.

