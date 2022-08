Đánh giá quy chế phối hợp giữa Tỉnh ủy Nghệ An với Đảng ủy Tổng Công ty MobiFone

Về phía Tổng Công ty MobiFone có các đồng chí: Nguyễn Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Tôn Mạnh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc.

Quang cảnh buổi làm việc

Năm 2016, Tỉnh ủy Nghệ An và Đảng ủy Tổng Công ty MobiFone đã ký quy chế phối hợp. Qua 6 năm triển khai thực hiện quy chế, Tổng Công ty MobiFone đã nhận được sự quan tâm của các sở, ngành, địa phương trong triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển mạng lưới, thực hiện các chương trình kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đ/c Nguyễn Quang Tiến – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Mobifone báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp

Đến tháng 6/2022, tại Mobifone Nghệ An ghi nhận có 170.000 thuê bao hoạt động; doanh thu hàng năm đạt 140 tỷ đồng, trong đó doanh thu data có xu hướng tăng và chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh thu. Đặc biệt, từ những tháng cuối năm 2018, MobiFone Nghệ An đã đẩy mạnh công tác phát triển các giải pháp công nghệ thông tin bước đầu đạt được một số thành tựu và mang lại doanh thu khoảng 1,9 tỷ đồng năm 2021, dự kiến đây sẽ là một lĩnh vực mang lại nguồn doanh thu mới cho MobiFone Nghệ An trong những năm tới.

So với năm 2016, đến nay Tổng Công ty MobiFone đã phát triển mới 209 trạm 3G và 689 trạm 4G. Đến hết năm 2021, tổng số trạm có cáp quang tự đầu tư là 456 trạm, cáp quang thuê là 223 trạm, tỷ lệ quang hóa đạt 95%.

Bên cạnh đó, Tổng Công ty MobiFone cũng đã triển khai các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn với số tiền đóng góp hơn 02 tỷ đồng, trong đó trao tặng 1.000 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, 5 ngôi nhà tình nghĩa, hơn 1.500 thẻ bảo hiểm y tế cho các gia đình thuộc đối tượng chính sách và hộ nghèo.

Trong các đợt thiên tai, bão lũ MobiFone đã chủ động thực hiện nhắn tin cập nhật tình hình thiên tai đến hơn 132.000 khách hàng của tỉnh Nghệ An; đồng thời luôn đảm bảo thông tin liên lạc và an toàn mạng lưới trong mùa mưa bão, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Các đơn vị MobiFone tại Nghệ An cũng đã tăng cường tuyển dụng lao động chính thức và lao động dịch vụ, tạo việc làm cho người lao động tại địa phương.

Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa qua, MobiFone đã phối hợp với các đơn vị tài trợ giải pháp họp trực tuyến MobiMeeting giúp các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn duy trì hoạt động điều hành, tổ chức sản xuất kinh doanh trong thời gian giãn cách xã hội. Cùng với đó, tặng 02 máy đo thân nhiệt tự động; tài trợ giải pháp Robot Call nhằm truy vết nguồn lây dịch COVID-19; trao tặng Sở Y tế, các bệnh viện dã chiến 200 triệu đồng; tặng 10.000 gói cước đến lực lượng cán bộ phòng chống dịch tuyến đầu, người dân yếu thế di chuyển từ miền Nam trở về...

Đ/c Tôn Mạnh Cường –Tổng Giám đốc Tổng Công ty MobiFone đề nghị các Sở, ngành, địa phương quan tâm, tạo điều kiện cho MobiFone đầu tư, kinh doanh

Bên cạnh những kết quả đạt được, phía Tổng Công ty MobiFone cho rằng việc hỗ trợ các chủ trương, chính sách để MobiFone triển khai nhiệm vụ mở rộng mạng lưới, tăng vùng phủ sóng có lúc chưa kịp thời. Để có thể hỗ trợ tốt hơn công cuộc xây dựng chuyển đổi số của tỉnh, phía MobiFone đề xuất UBND tỉnh cho phép MobiFone tham dự các cuộc họp định hướng, các diễn đàn và các dự án của tỉnh để có thể cung cấp các giải pháp phù hợp cho tỉnh.

Phó Giám đốc Sở TT&TT Phan Nguyên Hào đưa ra giải pháp tháo gỡ vướng mắc đối với các vị trí chưa thuê được mặt bằng để xây dựng trạm phát sóng MobiFone

Tại buổi làm việc, bên cạnh việc đánh giá các kết quả đạt được, hai bên cũng đã tập trung đưa ra giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các nội dụng phối hợp trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đánh giá cao đóng góp của các doanh nghiệp trong đó có Tổng Công ty MobiFone vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là các hoạt động hỗ trợ tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua.

Chia sẻ với các khó khăn, vướng mắc của MobiFone trong đầu tư hạ tầng mở rộng mạng lưới, phía UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương có liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện cho MobiFone thực hiện đầu tư, kinh doanh. Đồng thời đề nghị Tổng Công ty MobiFone phát triển mạnh mẽ hơn nữa dịch vụ thế mạnh của mình trên thị phần địa bàn tỉnh cũng như tham gia tích cực vào công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện quy chế phối hợp của Tổng Công ty MobiFone; những sản phẩm dịch của MobiFone đã góp phần vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng ghi nhận và đánh giá cao hoạt động an sinh xã hội của Tổng Công ty MobiFone trên địa bàn được tổ chức thường xuyên và mang lại hiệu quả rất thiết thực, nhất là trong công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn... Việc thực hiện quy chế phối hợp trong công tác xây dựng Đảng giữa hai bên cũng đạt được nhiều kết quả.

Lãnh đạo Tổng Công ty MobiFone tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cho biết: Việc thực hiện Quyết định 61-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Quy chế phối hợp giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp ủy địa phương là cần thiết. Với những ý tưởng, kế hoạch sản xuất kinh doanh trên địa bàn của các doanh nghiệp nói chung và của MobiFone nói riêng, quan điểm của tỉnh là luôn hoan nghênh và ủng hộ trên cơ sở đảm bảo yêu cầu của pháp luật về cạnh tranh và đáp ứng được các yêu cầu công việc khác của địa phương, trên nguyên tắc bình đẳng, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công bằng giữa các doanh nghiệp.

Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương vào cuộc một cách mạnh mẽ hơn để đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp cũng như Tổng Công ty Mobifone trên cơ sở thực hiện đúng quy định pháp luật về đầu tư, sản xuất kinh doanh. Đồng thời, đề nghị Tổng Công ty MobiFone và các sở, ngành nếu có những vấn đề còn chưa thống nhất, vướng mắc thì cần trao đổi trực tiếp để được tháo gỡ, giải quyết; báo cáo lại với Tỉnh ủy dựa trên nội dung đã được đề cập trong quy chế phối hợp để được xử lý kịp thời.

Nhân dịp này Tổng Công ty MobiFone trao tặng ngành Giáo dục Nghệ An gói sản phẩm hệ sinh thái giáo dục trực tuyến, 11 nghìn suất học bổng và 200 giải pháp quản lý trường học trị giá 9 tỷ đồng

Tổng Công ty MobiFone trao tặng ngành Du lịch Nghệ An gói sản phẩm dịch vụ triển khai số hóa tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên- Nam Đàn trị giá 01 tỷ đồng

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn