Đang thư thái bấm điện thoại, người phụ nữ thót tim khi xe máy từ đâu "bay" vào nhà

Đoạn clip ghi lại tình huống giao thông xảy ra vào khoảng 17h ngày 24/2. Thời điểm này người phụ nữ điều khiển xe máy không kiểm soát được tay lái lao như bay vào nhà dân bên đường. Xe "điên" suýt tông trúng 1 người phụ nữ trung tuổi đang ngồi bấm điện thoại trong phòng khách.

Rất may người này đã kịp phản ứng tránh sang một bên. Hậu quả sau cú lao xe, nữ tài xế và chiếc xe bị hất lên không trung rồi ngã nhào xuống nền nhà. Tại hiện trường, một chú chó được xích trước hiên cửa cũng suýt trở thành nạn nhân của vụ tai nạn.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người xem khiếp vía sau màn cầm lái tự gây tai nạn của người phụ nữ này. Hiện đoạn video vẫn đang được chia sẻ trên các diễn đàn xe cộ gây tranh cãi dữ dội.

- "Thật khó hiểu với pha mất lái này, may là không trúng người phụ nữ đang ngồi trong nhà".

- "Đúng là hoạ từ đâu bay vào nhà. Tình huống bất ngờ này không ai lường trước được rất may không gây thiệt hại gì".

- "Đâu phải ở trong nhà mà an toàn, xem những pha mất lái này thật hãi hùng", một số bình luận của dân mạng.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc