Đang ăn cưới, dàn khách mời đứng lên “quẩy” tưng bừng khiến cả hội trường choáng váng

Với óc sáng tạo phong phú, giới trẻ ngày càng biết cách biến những cuộc vui trở thành sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời. Tiêu biểu như việc chúc mừng đám cưới chẳng hạn. Không dừng lại ở việc tặng quà độc lạ hay show ảnh “dìm hàng” của cô dâu chú rể, các khách mời trẻ còn chuẩn bị những màn chúc phúc công phu, bài bản.

Đoạn clip ghi lại cảnh tượng cả hội trường “quẩy” tưng bừng trên nền nhạc sôi động để mừng hạnh phúc cặp đôi chính dưới đây sẽ khiến bạn phải trầm trồ.

Dàn khách mời trẻ nhảy chúc mừng đám cưới

Theo clip được chia trên mạng xã hội, trong giây phút quan khách đang tận hưởng bữa tiệc cưới, dàn khách trẻ ngồi dãy giữa bỗng đứng lên nhảy khiến cả hội trường sững sờ. Tiếng nhạc vang lên cũng là lúc họ đứng dậy và nhảy theo nhịp rất đồng đều.

Nhiều người lớn tuổi có mặt tại đám cưới ban đầu thấy bất ngờ, nhưng sau đó đã nhanh chóng hưởng ứng và cổ vũ cho màn đồng khởi thú vị này.

Tất cả đứng lên và nhảy theo nhạc sôi động

Được biết, nhóm khách ngồi giữa là đoàn nhảy đã tập luyện trước. Họ đã chuẩn bị để tạo bất ngờ cho đám cưới của cô dâu chú rể. Tiệc cưới sôi động này thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng với vô vàn bình luận bày tỏ sự ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Nhiều dân tình còn để lại bình luận mơ ước về một lễ cưới đáng nhớ như vậy.

