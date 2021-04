Dàn cầu thủ Việt đi xe gì?

Cũng sử dụng thương hiệu Mercedes-Benz, tiền đạo Tiến Linh của Becamex Bình Dương lựa chọn mẫu sedan C 200. Chiếc C 200 của Tiến Linh thuộc phiên bản nâng cấp mới nhất, có giá 1,5 tỷ đồng . Mercedes-Benz C 200 sử dụng động cơ 4 xy-lanh 1.5L tăng áp, sản sinh công suất 184 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm. Ảnh: Nguyễn Tiến Linh.