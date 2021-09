Đảm bảo cung ứng vật liệu triển khai cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu có chiều dài 50km, trong đó 6,53km ở Thanh Hoá, 43,47km ở địa phận Nghệ An, tổng mức đầu tư là 7.293,2 tỷ đồng. Dự án được khởi công năm 2021 và dự kiến hoàn thành năm 2023.

Ban Quản lý dự án 6 - chủ đầu tư dự án đã ký hợp đồng 12 gói thầu, gồm 4 gói thầu xây lắp, 4 gói thầu tư vấn giám sát và 4 gói thầu bảo hiểm; đã triển khai thi công toàn bộ 4 gói thầu xây lắp từ tháng 7/2021.

Hiện nay, các nhà thầu đã huy động đầy đủ thiết bị máy móc, đang thi công chủ yếu các hạng mục: nền đường (bóc hữu cơ, đào đắp nền đường thông thường) tuyến chính và đường gom; thi công đường công vụ, đường tạm, tập kết vật liệu, chuẩn bị bãi đúc dầm và thi công kết cấu phần dưới các cầu trên tuyến.

Trao đổi với Nhadautu.vn, ông Nguyễn Đức An – Phó giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho hay, dự án cao tốc Bắc – Nam qua Nghệ An mới chỉ mới thi công trong giai đoạn đầu nên vật liệu cung ứng cũng chưa có vấn đề gì.

“Hiện tại, các mỏ đất, đá, cát được Sở TN&MT tỉnh cấp phép đang đủ nhu cầu cung ứng cho dự án”, ông An nói.

Theo thông tin cụ thể từ Ban QLDA 6, đoạn qua địa phận tỉnh Thanh Hóa, nhu cầu đất đắp các loại khoảng 900.000m3, dự kiến lấy mỏ Đồi Chanh khoảng 200.000m3/1,5tr m3 trữ lượng và mỏ Công ty Anh Phát (tại xã Tân Trường, Nghi Sơn) khoảng 700.000m3/ 2,9 triệu m3 trữ lượng. Bên cạnh đó, CTCP Tập đoàn Sơn Hải (nhà thầu thi công) đang đề xuất xin cấp phép mỏ đất tại tờ bản đồ số 1.1 (xã Trường Lâm, Nghi Sơn) và hiện đã nằm trong quy hoạch với trữ lượng khoảng 650.000m3.

Nhu cầu cát các loại cho đoạn này khoảng 20.000m3 (đã có 1 mỏ cát công xuất 219.000 m3/năm), nhu cầu đá các loại cho đoạn này khoảng 100.000m3 (đã có 2 mỏ đá công xuất khoảng 180.000m3/năm). Như vậy, tất cả các vật liệu cung ứng cho đoạn này đã đủ trữ lượng và yêu cầu phục vụ dự án.

Trong khi đó, nhu cầu đất đắp các loại cho đoạn phía Bắc Nghệ An của dự án khoảng 8,5 triệu m3. Hiện đang sử dụng đất của 3 mỏ với trữ lượng khoảng 6 triệu m3 và có 2 mỏ gần tuyến với trữ lượng khoảng 5 triệu m3 đang làm thủ tục cấp phép (mỏ Diễn Yên và mỏ Quỳnh Vinh). Do đó, đất đắp cho đoạn này đang đáp ứng nhu cầu của dự án, tuy nhiên, đang rất cần gấp việc cấp phép khai thác của 2 mỏ nêu trên để đảm bảo khối lượng đất đắp và cự ly vận chuyển theo thiết kế (hiện tại các nhà thầu đang phải vận chuyển xa hơn từ 5 – 15 km so với dự toán lập). Ngoài ra, nhu cầu cát, đá cho đoạn này cũng đủ trữ lượng và đáp ứng yêu cầu dự án.

