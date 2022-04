Đắk Lắk: Cháy Trường Mầm non Hoa Pơ Lang, sơ tán hơn trăm học sinh

Thông tin ban đầu, vào khoảng 9h ngày 25/4, khu vực nhà ăn của trường trường Mầm non Hoa Pơ Lang (564 Lê Duẩn, Tp.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bất ngờ phát hỏa.

Ngọn lửa cháy mạnh cùng cột khói đen bốc cao khiến nhiều người hoảng loạn. Ngay lập tức, ban giám hiệu trường đã chỉ đạo giáo viên đưa các em học sinh đến khu vực an toàn.

Cột khói đen bốc cao ngay trong trường mầm non khiến nhiều người lo lắng.

Khoảng 10 phút sau đó, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 1, Công an Tp.Buôn Ma Thuột đã điều động 2 xe cứu hỏa cùng nhiều chiến sĩ và các phương tiện chữa cháy đến hiện trường. Ngọn lửa được dập tắt sau đó ít phút.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện trong khu nhà ăn xuống cấp.

Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện, khu nhà ăn xuống cấp khiến ngọn lửa bùng phát mạnh.

Cô Đinh Thị Huệ, Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Pơ Lang cho biết, thời điểm vụ cháy xảy ra, trong trường có hơn 100 em học sinh, đã được đưa đến nơi an toàn kịp thời. Các cô giáo cũng nhanh chóng trấn an học sinh.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khống chế đám cháy.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại của vụ cháy.

Tác giả: An Bình - Phi Long

Nguồn tin: nguoidiatin.vn