Đại uý hiến máu gấp cứu người qua cơn bạo bệnh

Sáng 11/9, nhận được tin có bệnh nhân Bùi Khắc Hoàn, (70 tuổi, hộ khẩu thường trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang điều trị xuất huyết giảm tiểu cầu tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, cần truyền tiểu cầu nhóm máu A gấp để điều trị. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Công an tỉnh Nghệ An đã kêu gọi thành viên Câu lạc bộ tham gia hiến máu cứu người.

Ngay lập tức, Đại úy Nguyễn Thái Thung, Bí thư Chi đoàn Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, (Công an tỉnh Nghệ An) đăng ký tham gia hiến máu, phục vụ tách tiểu cầu cứu bệnh nhân tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Nghệ An.

Đại úy Nguyễn Thái Thung hiến máu cứu người.

Sự có mặt kịp thời của Đại úy Nguyễn Thái Thung đã giúp cho bệnh nhân Bùi Khắc Hoàn có đủ lượng máu để điều trị và dần ổn định sức khỏe. Hành động của Đại úy Nguyễn Thái Thung thể hiện tinh thần, sự nhiệt huyết và nghĩa cử cao đẹp của đoàn viên, thanh niên Công an Nghệ An luôn xung kích, tình nguyện “Vì nhân dân phục vụ”.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang trong tình trạng thiếu nguồn máu dự trữ để phục vụ điều trị cho các bệnh nhân. Tình trạng thiếu máu dự trữ đang ở mức độ rất nghiêm trọng, tại Trung tâm Huyết học – Truyền máu Nghệ An, các Bệnh viện và cơ sở y tế trên địa bàn, nhiều bệnh nhân đang mòn mỏi chờ truyền máu và chế phẩm từ máu.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong