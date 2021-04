Đại tá Phạm Thế Tùng làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Sáng 22/4, Công an tỉnh Nghệ An, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố Quyết định của Bộ Công an về việc luân chuyển, điều động Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Phạm Thế Tùng, sinh năm 1972; quê quán huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, ông là thạc sĩ nghiệp vụ Cảnh sát, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Năm 2012, ông là Trưởng Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên); năm 2014, ông là Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. Tháng 10/2019, Đại tá Phạm Thế Tùng được Bộ Công an có quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Pháp Luật Plus