Đại ca giang hồ đoạt mạng đàn em từng nghiện ma túy nặng, nhiều tiền án

Vụ án gây chấn động dư luận xứ Nghệ những ngày qua bởi bản chất manh động, ra tay lạnh lùng của kẻ thủ ác. Sát thủ không cho đàn em một cơ hội sống khi nhẫn tâm đoạt mạng nạn nhân bằng nhiều nhát chém nhẫn tâm.

Hiện trường vụ án mạng chấn động dư luận xứ Nghệ

Án mạng xảy ra lúc 13h chiều 1/8 tại nhà ông T.V.S. (SN 1962, trú khối Chế biến lâm sản 3, phường Quang Phong, Thị xã Thái Hòa). "Đại ca" Lê Đăng Tuấn (SN 1971, trú thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn) trong lúc đến nhà ông S. chơi đã gặp anh T.X.C. (SN 1992, trú xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn) lúc này cũng đang có mặt tại đây.

Trà nước được một lúc thì giữa Lê Đăng Tuấn với đàn em xảy ra mâu thuẫn, tiếng chửi, gào thét náo động cả một khu dân cư. Cuộc đụng độ nổ ra, Tuấn vung dao chém liên tục vào người đàn em, trong đó nhiều nhát chí mạng vào cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, trùm giang hồ Lê Đăng Tuấn lẩn trốn vào rừng.

Cảnh sát trải qua hơn 5h đồng hồ nghẹt thở vây bắt đại ca khét tiếng khu vực miền Tây xứ Nghệ

Nhận tin báo, Công an Thị xã Thái Hòa phối hợp cùng nhiều lực lượng Công an Nghệ An tức tốc huy động hơn 100 cảnh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm vào cuộc truy lùng sát thủ. Cuộc vây bắt đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm diễn ra nghẹt thở. Địa hình khu rừng nơi đối tượng ẩn nấp hiểm trở, nhiều lối mòn. Gần 19h, cảnh sát nổ súng trấn áp, tóm gọn sát thủ lúc này đang vội vã ăn lương khô "tiếp sức" trong một bụi cây rậm rạp cách hiện trường vụ án gần 500m. Trên tay Tuấn lúc này vẫn lăm lăm chiếc dao gây án.

Lê Đăng Tuấn tra tay vào còng sau hơn 5h đồng hồ "cố thủ" trong rừng

Lê Đăng Tuấn được "người trong giang hồ" gọi với biệt danh Tuấn "biền", là đại ca khét tiếng khu vực miền Tây xứ Nghệ. Bản chất Tuấn hung hãn, manh động, được nhiều "anh em xã hội" ghi nhận bởi phong cách "nói ít làm nhiều", đã ra tay là lạnh lùng, dứt khoát.

Dưới trướng Tuấn "biền" có nhiều đàn em "thiện chiến", không ngại va chạm, sẵn sàng "xuống đường" theo lệnh đại ca khi có "biến". Duy có điều đàn em không mấy hài lòng về Tuấn là bởi Tuấn quá "nhiệt", mỗi lúc nóng giận thường rít một điếu thuốc Lào, chậm rãi nhả khói rồi "nện" đàn em không thương tiếc.

Lê Đăng Tuấn từng nghiện ma túy nặng, phải đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc

Tuấn "biền" trước thời điểm bị bắt đã kịp "sở hữu" cho bản thân rất nhiều tiền án. Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An, Lê Đăng Tuấn có nhiều tiền án về các tội cướp, trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng này từng có thời gian nghiện ma túy nặng, phải đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Điều tra ban đầu, Lê Đăng Tuấn khai nhận giữa đối tượng và nạn nhân không hề có mâu thuẫn từ trước. Tuấn ra tay sát hại T.X.C. cũng vì bột phát, quá nóng nảy dẫn đến hậu quả đau lòng.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn