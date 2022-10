Cứu kịp thời 4 người mắc kẹt trong đám cháy lúc rạng sáng

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Cảnh sát PCCC và CNCH) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng 1h hôm nay (8/10), một nhà dân ở đường Kim Đồng, TP Vinh (Nghệ An) bất ngờ bốc cháy từ tầng 1, thời điểm cháy trong nhà có 4 người.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng huy động 2 xe chữa cháy và 16 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để dập lửa, cứu người.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: C.A)

Đám cháy xảy ra tại khu vực chân cầu thang tầng 1. Tại thời điểm cháy, trong nhà có 4 người bị mắc kẹt do cửa cuốn bị mắc kẹt, không mở được. Lực lượng chức năng triển khai phương án đưa 4 người mắt kẹt thoát qua ban công tầng 2, đồng thời dập tắt đám cháy hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

