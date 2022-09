Cưỡng đoạt tài sản, hacker Nhâm Hoàng Khang sắp hầu tòa

Làm việc với cơ quan điều tra, Khang khai ngoài cưỡng đoạt tài sản (như đã nêu trên), bị can này còn xâm nhập vào tài khoản Facebook mang tên “Đạo diễn Hoa Hạ” của bà P. sau đó cung cấp thông tin cho bà Nguyễn Phương Hằng. Bà P. cho rằng việc Nhâm Hoàng Khang xâm nhập vào tài khoản “Đạo diễn Hoa Hạ” nhưng không gây thiệt hại nên đã không tố cáo Khang.... Do bà P. không tố cáo Khang và việc lãnh đạo báo điện tử VOV xác định hành vi của Khang không liên quan đến trang web của điện tử VOV nên cơ quan điều tra không xử lý Khang về hành vi này. Tuy nhiên, Công an Tp.HCM có văn bản đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Tp.HCM xử phạt vi phạm hành chính Nhâm Hoàng Khang.