Cuối tuần miền Bắc đón không khí lạnh, có nơi chuyển rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 7-10/10, Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Ngày 9-10/10, vùng núi trời chuyển rét, trung du và đồng bằng trời chuyển lạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to trong khoảng thời gian từ 5/10 đến 13/10. Trong đó, thời kỳ từ đêm 8/10 đến 10/10, phía Bắc khả năng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ 11-13/10, phía Nam có thể mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Cuối tuần này, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, trung du và đồng bằng chuyển lạnh, vùng núi trời chuyển rét. (Ảnh minh họa).

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối các ngày từ 5-13/10 được dự báo mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Khoảng thời gian từ 11-13/10, phía Bắc đề phòng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo cảnh báo của cơ quan khí tượng, từ ngày 1-31/10, khả năng xuất hiện khoảng 2 xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Trong khoảng thời gian trên, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Từ nay đến hết năm 2022, trên Biển Đông có khoảng 5 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó, khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta từ 2-4 cơn.

Người dân cần đề phòng xảy ra bão và mưa lớn dồn dập tại miền Trung trong các tháng cuối năm 2022. Tháng 1/2023 vẫn có thể còn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực nam Biển Đông.

Từ tháng 1 đến tháng 3/2023, các tỉnh phía Nam khả năng xuất hiện mưa dông trái mùa.

Tác giả: Nguyễn Huệ

Nguồn tin: Báo VTC News