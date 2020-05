Cụ ông, cụ bà mang phao ra sông Lam bơi ‘giải nhiệt’

Theo Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, ngày 21-5 nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng ở nhiều địa phương Nghệ An với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ C, có nơi vượt ngưỡng 41 độ C. Do độ ẩm thấp, nhiệt độ cao nên người dân sẽ có cảm giác oi bức, mệt mỏi.