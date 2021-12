Cụ ông chụp ảnh dạo nuôi 6 người con, ngượng ngùng nói câu đầy tủi thân khi vắng khách

“Tủi thân lắm, bây giờ nhiều điện thoại, điện thoại chụp đẹp” - cụ Liêm che miệng nói khi được hỏi hàng ngày cụ có đông khách không?

Vóc dáng gầy gầy, răng đã rụng gần hết nhưng cụ Liêm ăn vận rất gọn gàng, chỉn chu với quần jeans, sơ mi, sơ vin, đầu còn đội của chiếc mũ ông già Noel, miệng luôn nở nụ cười tươi.

Cụ Liêm kể, cụ bắt đầu công việc chụp ảnh dạo từ năm 1970, tính đến nay cũng đã hơn 40 năm. Cụ có 6 người con, hiện các anh chị đã trưởng thành, đều lam lũ kiếm sống.

Cụ hay đứng chụp ảnh ở Dinh Độc Lập. Tuy nhiên, thời buổi hiện nay smartphone là món đồ gần như ai cũng có, lại có nhiều chức năng chụp ảnh đẹp nên cụ Liêm vắng khách.

Khi có khách ủng hộ, người thợ ảnh già rất vui, lập tức giơ máy ảnh lên, ngắm chọn góc rồi chụp. Thành quả nhìn xa xa được một bức hình khá đẹp.

Your browser does not support the video tag.

Cụ Liêm chụp ảnh ở Dinh Độc Lập, tủi thân vì vắng khách.

Câu chuyện của cụ Liêm được chính vị khách quay lại và đăng tải trên mạng xã hội. Khi xem đoạn clip, ai cũng cảm thấy xúc động, thương cho hoàn cảnh của cụ ông vẫn phải kiên trì kiếm sống dù công việc không đem lại thu nhập cao.

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ cảm xúc:

- “Mọi người có ra Dinh Độc Lập thì ủng hộ cho cụ 1-2 tấm nhé. Các bác thợ chụp ảnh ở đó chụp cũng đẹp lắm”.

- “Tấm hình được chụp bằng máy rồi in ra như thế này không phải là một tấm hình đơn thuần. Nó là cả một bầu trời tuổi thơ, là cả một câu chuyện. Chúc cụ sức khỏe và đắt khách, có dịp con sẽ ủng hộ cụ” .

- “Nhìn cụ chất bụi bặm nhưng vẫn có nét nhã nhặn, lịch sự, đặc biệt là luôn cười rất lạc quan”.

Hiện câu chuyện của cụ Liêm đang được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ, nhiều bạn trẻ hẹn nhau tới ủng hộ cụ.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: Nhịp sống Việt