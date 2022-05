Cú hích ấn tượng của du lịch Nghệ An

Nói tới Nghệ An thì chắc chắn Cửa Lò chính là nơi được nói đến nhiều nhất bởi đây là địa điểm du lịch nổi tiếng được đông đảo khách du lịch từ mọi miền mong được đến một lần. Khi đại dịch Covid-19 đã gần như được kiểm soát, Cửa Lò kỳ vọng sẽ tạo sự kích cầu mạnh mẽ cho ngành du lịch tỉnh Nghệ An, qua đó bù đắp lại những tổn thất lớn do ảnh hưởng của đại dịch thời gian qua.

Trong dịp lễ 30/4 và 1/5, bãi biển Cửa Lò liên tục đông chật kín khách. Thống kê cho thấy, Cửa Lò đã đón khoảng 4 vạn du khách. Tính từ đợt khai trương Du lịch Cửa Lò 2022 đã có khoảng 100.000 lượt khách về đây tham quan và nghỉ dưỡng. Đạt doanh thu 100 tỷ đồng.

Bãi biển Cửa Lò đón 4 vạn khách du lịch trong dịp lễ trọng đại của đất nước

Ngoài Cửa Lò, không ít du khách phương xa khi đến Nghệ An đều mong một lần được đến với Khu di tích lịch sử Kim Liên (Nam Đàn). Về với Kim Liên, người dân Việt Nam sẽ được tận mắt thăm quan ngôi nhà quê nội Bác Hồ, được nghe kể những câu chuyện về Bác, cùng nhau dâng lên nén hương tri ân công lao to lớn của Bác đối với đất nước Việt Nam.

Trong hai ngày lễ, Khu di tích Kim Liên đã đón 1.800 đoàn về thăm quan với 4 vạn khách du lịch. Con số gần như tương đương với Cửa Lò đã ghi nhận số lượt khách đã đến.

Một điểm sáng cho ngành du lịch tỉnh Nghệ An năm nay không chỉ là sự trở lại ấn tượng của hai đia điểm nổi tiếng là bãi biển Cửa Lò, Khu di tích Kim Liên, mà ngay tại TP Vinh giờ cũng là nơi vui chơi thú vị nhờ con phố đi bộ nằm ở trung tâm thành phố. Không chỉ là không gian dành riêng cho giới trẻ, phố đi bộ còn tạo được sự ấn tượng, thích thú với không gian ẩm thực và văn hóa nghệ thuật đa dạng, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Trong dịp lễ trọng đại của đất nước năm nay, phố đi bộ TP Vinh liên tục quá tải. Rõ ràng, phố đi bộ TP Vinh hiện tại đang là một trong những điểm nhấn giải trí được đông đảo người dân quan tâm đặc biệt.

Khu di tích Kim Liên huyện Nam Đàn cũng đón hàng vạn du khách về thăm quan

Không chỉ nổi tiếng với Cửa Lò, Khu di tích Kim Liên, những địa điểm du lịch xa trung tâm TP Vinh giờ cũng đang tạo ra sức hút cho du khách. Có thể kể ra những điểm đến có phong cảnh đẹp miền núi, chất hoang sơ rất phù hợp cho những chuyến đi dã ngoại mùa hè như: thác Khe Kèm (huyện Con Cuông); Đảo chè (huyện Thanh Chương); thác nước Xoi Voi (huyện Tương Dương); suối Khe Tô (TX Thái Hòa)… cũng đã đón hàng nghìn lượt khách về thăm quan. Bên cạnh đó, Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương cũng là điểm thăm quan giàu ý nghĩa về mặt lịch sử.

Theo thống kê của Sở Du lịch, tỉnh Nghệ An đã đón khoảng 712.000 lượt khách, trong đó khách lưu trú: 285.000 lượt; doanh thu từ các dịch vụ du lịch: 855 tỷ đồng. Các khách sạn từ 3 sao đến 5 sao ở thị xã Cửa Lò và một số điểm du lịch ở Diễn Châu, Con Cuông đạt công suất 90-100%; nhiều khu, điểm du lịch trong tỉnh hoạt động hết công suất.

Dịp lễ trọng đại của đất nước kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước 30/4 và Ngày quốc tế Lao động 1/5 thực sự là cơ hội để ngành du lịch Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng, tạo ra cú hích, đòn bẩy nhằm phục hồi, phát triển mạnh mẽ sau một thời gian dài gần như bị đóng băng do Covid-19. Với tiềm năng sẵn có nhờ thiên nhiên ưu đãi, cũng như phát triển về cơ sở hạ tầng thì tới đây, Nghệ An hứa hẹn sẽ còn tạo ra nhiều ấn tượng cho du khách, qua đó giúp cho ngàng công nghiệp không khói dần thành mũi nhọn đưa Nghệ An từng bước vươn lên sau những khó khăn đã qua.