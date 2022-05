Cú đâm "xé tan màn đêm" của xe tải ở Hưng Yên, lạnh gáy xem camera ghi lại diễn biến

Camera ghi lại diễn biến vụ tai nạn ở Khoái Châu, Hưng Yên vào khoảng 21 giờ tối ngày 4/5 vừa qua trên một con đường vắng, tối đen và ít phương tiện lưu thông.

Ở khúc ngã ba đường, một người đàn ông điều khiển chiếc xe máy đi từ ngã rẽ ra. Một tay người này cầm món đồ giống như cặp lồng, tay còn lại giữ xe. Khi đang di chuyển, bất ngờ chiếc xe tải từ phía xa lao tới với tốc độ kinh hoàng, tông trực diện vào xe máy.

Xe tải phóng đi một đoạn rồi mới dừng lại. Xe máy bị hất văng, biến dạng. Một vài người dân sau đó đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường.

Cú đâm xé tan màn đêm của xe tải ở Hưng Yên, "lạnh gáy" nhìn theo 2 bóng đen trên camera

Hiện vẫn chưa rõ tình trạng nạn nhân. Tuy nhiên nhiều người cho rằng, sự chủ quan và liều lĩnh của người đàn ông cũng là một trong những nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thương tâm.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: phapluat.suckhoedoisong.vn