Cụ bà bị xe tải đâm ngã và màn giải cứu như phim hành động

Sự việc xảy ra vào ngày 15/11, tại tỉnh Bulacan, Philippines.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người phụ nữ lớn tuổi đang đi bộ ngang qua một nhóm thợ sửa chữa các biển hiệu trên vỉa hè thì một công nhân đã giật dây điện và va trúng vào người bà.

Do bị mát thăng bằng, người phụ nữ loạng choạng, lao ra giữa đường. Cùng lúc này, một chiếc xe tải đi tới, tông ngã người phụ nữ xuống đường.

Phát hiện ra sự việc, nam công nhân vừa va trúng người phụ nữ đã lập tức lao tới đầu xe tải và dùng tay đẩy mạnh vào đầu chiếc xe để buộc nó dừng lại. Thật kỳ diệu, người phụ nữ đã được cứu sống và đưa ra khỏi gầm xe mà không bị tổn thương.

Một người dân có tên Gene Gimena cho biết: "Chúng tôi đã bị sốc khi chứng kiến sự việc xảy ra. Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì điều tồi tệ không xảy ra với bà ấy". Gene nói thêm rằng, bà lão không bị thương và sau đó người công nhân đã xin lỗi bà.

"Nó giống như một phép màu, người phụ nữ không có vết thương hay bất cứ thứ gì. Mọi người nên cẩn thận khi ra đường vì không biết điều gì sẽ xảy ra", Gene nói thêm.

