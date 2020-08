Cụ bà 75 tuổi mất lái lao thẳng vào phòng cấp cứu khiến năm người thương vong

Your browser does not support the video tag.

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin, bà Mary Clayton, 75 tuổi, đã tự lái xe đến Bệnh viện Piedmont ở Atlanta vào lúc 7h45 sáng ngày 30/6 theo lịch hẹn.

Tuy nhiên, do bà Mary Clayton mất kiểm soát tay lái nên chiếc xe Mercedes-Benz SUV đã đâm vào một chiếc xe ô tô đỗ phía trước và sau đó lao thẳng vào phòng cấp cứu. Vụ tai nạn khiến 1 người tên là Kimberly Hall (55 tuổi) thiệt mạng và 4 người bị thương.

Đoạn clip từ camera giám sát mới được công bố cho thấy, các nhân viên bệnh viện đã lập tức bỏ chạy khi chiếc xe của bà Clayton lao tới. 2 nhân viên bệnh viện đã thoát chết trong tích tắc. Ở một góc quay khác, chiếc xe cũng đã va vào một số người nhưng may mắn họ không bị thương nặng.

Cảnh sát Atlanta cho biết không khởi tố bà Clayton bởi vụ tai nạn này không phải là hành động cố ý mà do bà mất kiểm soát ô tô. Kết quả xét nghiệm cho thấy bà không dùng đồ uống có cồn hoặc chất gây nghiện.

