CSGT Công an TP Vinh dầm mưa hỗ trợ người dân trong mùa mưa

Do ảnh hưởng của bão Noru, trên địa bàn TP Vinh những ngày qua có mưa lớn kéo dài dẫn đến tình trạng ngập cục bộ một số tuyến đường. Để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện tham gia lưu thông trên đường, Đội CSGT-TT Công an TP Vinh đã huy động toàn bộ lực lượng tham gia phân luồng, điều tiết, hỗ trợ các phương tiện.

Dù cơn mưa trút xuống xối xả nhưng đồng chí CSGT của Đội CAGT-TT Công an TP Vinh vẫn dầm mình để làm nhiệm vụ

Trung tá Nguyễn Duy Hà, Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an TP Vinh cho biết: “Mấy ngày qua, do mưa lớn trên địa bàn TP Vinh khiến nhiều điểm đường bị ngập, để đảm bảo an toàn cho các phương tiện và người dân tham gia giao thông, toàn đội khoảng 100 đồng chí đã được huy động ứng trực tối đa ở các tuyến đường trọng yếu bị ngập như đường 72 m, đường Lê Nin, ngã 5, Quán Bàu… để phân luồng, điều tiết phương tiện, hỗ trợ người dân khi các phương tiện không may bị chết máy”.

Bên cạnh đó, Đội CSGT-TT Công an TP Vinh còn phối hợp với công an các xã, phường để hỗ trợ người dân ở những điểm xảy ra tình trạng ngập lụt. Tính đến thời điểm này, hàng chục xe ô tô, mô tô bị ngập, chết máy đã được lực lượng của Đội CSGT-TTCông an TP Vinh hỗ trợ.

Một số hình ảnh đẹp về các chiến sỹ của Đội CSGT-TT Công an TP Vinh trong những ngày mưa lũ vừa qua:

Cán bộ CSGT phân luồng các phương tiện dưới cơn mưa lớn

Đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện khi lưu thông qua khu vực có cây đổ gãy

Hướng dẫn, cảnh báo người dân và các phương tiện không đi vào chỗ nước sâu

Giúp đỡ nhân dân cứu nạn cứu hộ phương tiện ô tô không may bị chết máy

Hay những chiếc xe máy không may bị ngập nước

Khơi thông cống rãnh để giúp nước thoát nhanh hơn

Tác giả: Phạm An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn