Công ty Việt Á đứng “tốp đầu” trúng thầu ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

Theo đó, trong văn bản số 1821 ngày 17/9/2021 về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu mua sắm các mặt hàng vật tư, hoá chất, sinh phẩm sử dụng trong phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An năm 2021-2022 (lần 1), Công ty Việt Á được mua sắm 02 mặt hàng cho đơn vị này.

Qua tìm hiểu, phóng viên Diễn đàn Doanh nghiệp được biết, bằng văn bản số 1821, ông Nguyễn Quang Trung – Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã ký, xác nhận kết quả trúng thầu cho 11 nhà thầu (bao gồm cả một số nhà thầu liên danh) với trị giá hơn 12,4 tỷ đồng.

“Số lượng trong kết quả lựa chọn nhà thầu là số lượng ước tính. Căn cứ nhu cầu thực tế sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, đơn vị trúng thầu có trách nhiệm cung ứng các mặt hàng sinh phẩm, hoá chất, vật tư đầy đủ, đảm bảo chất lượng, với giá cung ứng không cao hơn đơn giá trúng thầu đã được phê duyệt và phù hợp với quy định về đấu thầu. Khoa Dược có nhiệm vụ giám sát và tham mưu xử lý mọi phát sinh theo đúng quy định hiện hành” – Điều 2 của Quyết định số 1821 do giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An ký, nêu rõ.

Gói thầu hơn 12,4 tỷ đồng để mua sắm vật tư, thiết bị...phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn 2021-2022 (lần 1) với 11 nhà thầu thì Công ty Việt Á liên danh với 01 doanh nghiệp "bộ đôi" trúng gói thầu trị giá cao nhất

Cũng theo quyết định này, Công ty Việt Á là đơn vị “tốp đầu” trong danh sách 11 nhà thầu trúng thầu với trị giá gói thầu mua sắm vật tư, sinh phẩm…phục vụ công tác phòng, chống dịch COVI-19 cao nhất của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An với số tiền 3.144.960.000 đồng. Gói thầu có giá trị trúng thầu thấp nhất theo Quyết định số 1821 thuộc về Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế và dược phẩm Nghệ An với số tiền hơn 7 triệu đồng để cung ứng cho Bệnh viện Ung bướu Nghệ An 02 mặt hàng gồm đầu côn lọc 1000ul, 1250ul và 100ul do Trung Quốc sản xuất.

Hình thức hợp đồng được thực hiện theo đơn giá cố định, và thời gian thực hiện đối với 11 nhà thầu trúng thầu trong vòng 12 tháng.

'Trong thời gian qua, CDC Nghệ An đã mua sinh phẩm, vật tư y tế của Công ty Việt Á khoảng 28 tỷ đồng, chủ yếu mua các vật tư, sinh phẩm để xét nghiệm sàng lọc phòng chống COVID-19. Hiện cơ quan CSĐT C03 Bộ Công an cũng đã yêu cầu Tiến sỹ Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An ra Hà Nội để phối hợp làm rõ những thông tin liên quan đến vụ án Công ty Việt Á. Ngày 22/12, Sở Y tế Nghệ An cũng đã chỉ đạo, giao Tiến sỹ Chu Trọng Trang tạm thời phụ trách CDC tỉnh này thay thế Tiến sỹ Nguyễn Văn Định.

Trước đó, vào ngày 02/8/2021, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành Quyết định số 2711 về việc phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm các mặt hàng vậ tư, hoá chất, sinh phẩm sử dụng trong phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2021-2022.

Ở gói thầu này, Công ty Việt Á trúng thầu với tư cách liên danh với Công ty cổ phần dược liệu và công nghệ y tế Đông Tây có địa chỉ tại Số Nhà 34 Lô G17 Đường Số 6 An Cựu City, Phường An Đông, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế.

Theo điều tra của phóng viên, cùng với Công ty Việt Á, Công ty cổ phần dược liệu và công nghệ y tế Đông Tây là “bộ đôi” liên tiếp trúng thầu các gói thầu liên quan đến mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 ở nhiều tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước trong suốt thời gian qua.

Đơn cử vào ngày 06/12/2021, “bộ đôi” nói trên đã trúng thầu gói thầu mua sắm bộ xét nghiệm SARS-CoV-2, tách chiết RNA, que tăm bông lấy dịch mũi…cho Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh với số tiền gần 5 tỷ đồng.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, nơi Công ty Việt Á trở thành "quán quân" của 01 gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị y tế, sinh phẩm...phòng chống COVID-19

Trở lại với gói thầu theo Quyết định công nhận kết quả trúng thầu của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Công ty Việt Á cùng với liên danh của mình đã thực hiện mua sắm 02 mặt hàng. Cụ thể, mã hàng SP06 nhà thầu này sẽ cung ứng cho Bệnh viện Ung bướu Nghệ An với đặc tính kỹ thuật như sau: Phát hiện SARS-CoV-2 bằng phương pháp Tapman Real -time Onestep RT-PCR; Thời gian: 01 giờ, chứng nội tích hợp sẵn trong kit; Thành phần 96 tubes Real -time PCR 0.1/0.2ml “read to use” chứa các thành phần thực hiện Real -time Onestep RT-PCR, chứng âm/chứng dương/ gene chứng nội (tuỳ chọn); Quy cách 96 test/hộp do Công ty Việt Á sản xuất. Nhóm kỹ thuật của mặt hàng dự thầu: Nhóm 3; Đơn giá: 367.500 đồng/test với số lượng 7.680 = 2.822.400.000 đồng.

Còn với sản phẩm có mã SP13, đặc tính kỹ thuật là tách chiết RNA bằng phương pháp tủa; Thành phần: Hoá chất tách chiết (dung dịch pER1, pEX2, EX4, ER5); Dung dịch tách chiết: Tube 1,5ml; Quy cách: 96test/bộ cũng do Công ty Việt Á sản xuất thuộc nhóm kỹ thuật của mặt hàng dự thầu nhóm 5 với đơn giá 42 nghìn đồng, số lượng 7680=322.560.000 đồng.

Trong khi đó, cùng với gói thầu này do Bệnh viện Ung bướu Nghệ An công nhận kết quả trúng thầu, Công ty TNHH giải pháp y tế Đăng Quang đưa ra mã sản phẩm SP 02 do Hàn Quốc sản xuất có đơn giá 305.000/test.

