Công ty Cổ phần An Việt: Gói thầu lớn, tiết kiệm "nhỏ giọt"

Dự án Xây dựng hệ thống mương thoát nước xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc.

Mới đây, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển An Việt (Công ty cổ phần An Việt), phường Hưng Phúc, TP Vinh (Nghệ An) đã trúng gói thầu số 1: Toàn bộ xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà học, xây mới nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Nghi Lộc 3, huyện Nghi Lộc với tổng trị giá hơn 10,080 tỷ đồng.

Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu tại dự án Trường THPT Nghi Lộc 3, huyện Nghi Lộc.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Tài chính doanh nghiệp, dù thông qua đấu thầu công khai, cạnh tranh, song, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển An Việt chỉ 1 mình, 1 sân chơi ở gói thầu này.

Hơn nữa, An Việt trúng gói thầu có giá trị hàng chục tỷ đồng, song, doanh nghiệp này cũng chỉ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước được khoảng vỏn vẹn 6 triệu đồng.

Được biết, thời gian gần đây, thông qua đấu thầu công khai trên mạng, Công ty An Việt đã tham gia khoảng 30 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu lên đến hơn 173 tỷ đồng.

Cụ thể, ngoài gói thầu nói trên, doanh nghiệp này hiện đã trúng và đang thi công các gói thầu khác như: Xây dựng hệ thống mương thoát nước xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc với giá trị trúng thầu hơn 6,2 tỷ đồng (liên danh với Công ty CP HC Minh Đạt). Và, “cặp đôi” liên danh này cũng đã “1 mình, 1 ngựa” khi tham gia và trúng thầu gói Xây dựng nghĩa trang xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc với tổng trị giá hơn 5,2 tỷ đồng.

Công trình liên danh Công ty An Việt và Công ty CP HC Minh Đạt đang thi công.

Một tỷ lệ tiết kiệm nhỏ giọt khiến cho công tác đấu thầu thiếu đi sự cạnh tranh công khai của các nhà thầu, cũng như ý nghĩa, mục tiêu của việc đấu thầu bị giảm sút khi ngân sách nhà nước chỉ tiết kiệm từng triệu đồng một.

Trong khi đó, 1 doanh nghiệp ít tên tuổi trong lĩnh vực xây dựng ở huyện Diễn Châu như Công ty CP thương mại và xây lắp Trung Tâm, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu vừa qua trúng gói thầu chỉ có 5,6 tỷ đồng khi thi công tuyến đường 26-3 đoạn từ xóm 6 đến xóm Phúc Thọ, từ đường 535 vào xóm Phong Yên, xã Nghi Phong, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Điều đáng nói, dù gói thầu chỉ khoảng hơn 5 tỷ đồng, nhưng doanh nghiệp này đã mạnh dạn bỏ giá rất thấp, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước lên đến gần 300 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm “khủng” lên đến 3,18%.

Hiện Công ty CP thương mại và xây lắp Trung Tâm cũng đang tham gia đấu thầu 1 dự án khác ở trên địa bàn huyện Diễn Châu. Dù chưa có kết quả trúng thầu (mới chỉ tổ chức mở thầu), tuy nhiên doanh nghiệp này cũng đang bỏ giá với tỷ lệ tiết kiệm khá cao lên đến 2,93% khi tham gia gói thầu Xây lắp công trình Nhà đón tiếp bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ Trạm y tế xã Diễn Mỹ (giá gói thầu hơn 2,6 tỷ đồng).

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn