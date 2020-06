Công trình 11 tỷ đồng gãy đổ ở TP Vinh bị tố 'đánh cắp' hồ sơ thiết kế

Trước đó, Tiền phong đưa tin, vào khoảng 18h ngày 17/5, trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An) xảy ra mưa to kèm lốc gây đổ hệ thống đèn trang trí trên tuyến đường Lê Nin và Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn từ nút giao Phạm Đình Toái đến giao đường Nghệ An Xiêng Khoảng). Cụ thể, tổng số cột đèn trang trí trên đoạn tuyến là 30 cột, trong đó, gãy đổ hoàn toàn 11 cột; Nghiêng, có nguy cơ gãy đổ 14 cột.

Công trình 11 tỷ đồng sau trận giông lốc.

Ngày 18/5, Phòng Quản lý Đô thị UBND TP Vinh có báo cáo: Công trình có tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng. Đươc thực hiện từ nguồn vốn xã hội hóa do Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam tài trợ (chủ đầu tư). Đơn vị thiết kế là Công ty CP Quy hoạch Kiến trúc Đất Việt; Đơn vị thẩm tra công trình Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng 2; Đơn vị thi công là Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại xuất nhập khẩu Việt Anh. Giấy phép xây dựng UBND TP Vinh cấp số 227/GPXD-UBND ngày 31/10/2019.

“Đánh cắp” hồ sơ thiết kế

Đó là phản ánh của Công ty CP Quy hoạch Kiến trúc Đất Việt với báo Tiền Phong. Ngày 2/6, ông Hoàng Ngọc Tiến - Tổng giám đốc Công ty CP Quy hoạch Kiến trúc Đất Việt (viết tắt Công ty Đất Việt), trụ sở tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, Công ty này đã có công văn gửi Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) đề nghị làm rõ thông tin liên quan đến sự cố công trình cột đèn trang trí tại Đại lộ Lê Nin (TP Vinh) bị đổ gãy. Công an TP Vinh cũng đã cử người vào Đà Nẵng trực tiếp làm việc với công ty để điều tra làm rõ các vấn đề liên quan.

Sau khi kiểm tra, rà soát đối chiếu với danh mục hồ sơ lưu trữ các công trình mà Công ty Đất Việt đã thực hiện thiết kế và các thông tin liên quan, ông Tiến thông tin thêm, Công ty Đất Việt hoàn toàn không liên quan đến công trình này. Thiết kế của công ty đã bị đánh cắp, đưa vào hồ sơ để hợp thức hoá cho công trình cột đèn trang trí vừa đổ gãy ở TP Vinh.

Công văn của Công ty Đất Việt gửi Công an TP Vinh.

Trong văn bản gửi Công an TP Vinh, Công ty Đất Việt nêu rõ: Về hồ sơ thiết kế, tại thời điểm quý IV năm 2019, Công ty Đất Việt có nhận thông tin chủ đầu tư công trình đang tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập thiết kế công trình nêu trên, nên phối hợp với Công ty CP Thương mại điện tử và Quảng cáo Sonet (trụ sở tại TP Đà Nẵng) trong việc lên phương án thiết kế ý tưởng và thiết kế kỹ thuật sơ bộ để tham dự thầu và chào giá… Tuy nhiên, từ đó đến nay, Công ty Đất Việt không nhận được bất kỳ phản hồi nào của chủ đầu tư (kể cả văn bản giấy, thư điện tử hoặc hình thức liên lạc khác) và đơn vị không biết được bất kỳ thông tin nào về công trình này.

Đồng thời, Công ty Đất Việt cũng khẳng định không thực hiện thương thảo và ký kết bất kỳ hợp đồng tư vấn lập thiết kế nào đối với chủ đầu tư, với Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại xuất nhập khẩu Việt Anh hay bất cứ công ty, đơn vị nào khác về công trình nêu trên.

“Việc làm của các đơn vị liên quan dẫn đến sự cố công trình làm ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín, hình ảnh, thương hiệu của Công ty Đất Việt đối với khách hàng, nhất là khách hàng thân thiết trong hoạt động xây dựng của đơn vị. Ngoài ra, Công ty Đất Việt đề nghị Công an TP Vinh làm rõ các nội dung liên quan tới tính pháp lý việc thẩm định, thẩm tra, phê duyệt thiết kế khi chưa có đầy đủ cơ sở theo quy định của pháp luật về luật xây dựng”, lãnh đạo Công ty Đất Việt cho hay.

UBND thành phố Vinh nói gì?

Trong khi đó, ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho biết, quá trình thiết kế thi công, đơn vị nào làm ẩu, làm sai thì phải chịu trách nhiệm, lãng phí thì phải đền. Còn về vấn đề Công ty Đất Việt phản ánh, ông chiến thông tin, cần phải kiểm tra lại khả năng chữ ký giả, đóng dấu giả.

Khi được hỏi về trách nhiệm của UBND thành phố Vinh đến việc kiểm tra, thẩm định hồ sơ để cấp giấy phép, vị lãnh đạo này nói: “Tất nhiên đối với hồ sơ thông thường, có những con dấu, chữ ký giả như thật thì anh em làm sao mà cứ mỗi công trình phải đi kiểm định, giám định?”.

Báo cáo của Phòng Quản lý Đô thị - UBND TP Vinh.

Ông Nguyễn Việt Đức - Trưởng phòng Quản lý Đô thị, UBND thành phố Vinh cho biết: “Bộ hồ sơ lưu về công trình thì công an thành phố đã sang lấy để phục vụ điều tra chưa trả. Đơn vị thiết kế là Công ty CP Quy hoạch Kiến trúc Đất Việt. Báo cáo cho Chủ tịch và Phó chủ tịch đâu thể báo cáo sai. Nếu sự cố công trình thiệt hại về người thì chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, đơn vị thẩm tra, giám sát phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, công trình nhà nước, chúng tôi cũng không thẩm tra, thẩm định chuyện đó... Trách nhiệm trong chuyện này đều thuộc về Techcombank và nhà thầu xây lắp”.

