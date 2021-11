Công nhận huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đạt chuẩn nông thôn mới

Quang cảnh huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An



Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng NTM.

* Sau 10 năm xây dựng NTM, quy mô nền kinh tế, thu ngân sách của Nghi Lộc có bước tăng trưởng khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp dịch vụ và thương mại, giảm nhanh tỉ trọng nông nghiệp.

Giá trị sản xuất đến năm 2020 đạt 16.868 tỷ đồng, tăng 12.657 tỷ đồng so với năm 2010 và được xếp thứ 3 toàn tỉnh vào năm 2020. Tỉ trọng nông nghiệp năm 2020 chỉ còn 16,9%. Tỉ trọng công nghiệp, dịch vụ, thương mại từ 63,06% năm 2010 nay tăng lên 83,1%.

Thu ngân sách đến năm 2020 đạt 452,7 tỷ đồng, tăng gấp 4,25 lần so với năm 2010. Đáng chú ý, trong sản xuất nông nghiệp đã hình thành vùng sản xuất rau cao cấp tập trung với diện tích hơn 600 ha; xây dựng 8 mô hình sản xuất trong nhà lưới với diện tích trên 40.000 m2 áp dụng công nghệ cao. Đến năm 2020 giá trị sản xuất đạt 103 triệu đồng/ha/năm, tăng 45 triệu đồng/ha so với năm 2010 và tăng 21 triệu đồng/ha so với năm 2015. Chăn nuôi được chuyển từ nhỏ lẻ trong khu dân cư sang chăn nuôi theo hướng tập trung công nghiệp, bán công nghiệp.

Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được xây dựng trong sạch vững mạnh. Bộ máy nhà nước hoạt động có hiệu lực và hiệu quả. Năm 2020 huyện Nghi Lộc được tỉnh xếp hạng thứ 3/21 huyện, thành, thị về cải cách hành chính. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững…

Tác giả: Vũ Phương Nhi

Nguồn tin: Báo Chính Phủ