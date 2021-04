Công nhân Điện lực Nghệ An kịp thời cứu người qua cơn nguy kịch

Ngày 25/4, trong lúc nấu ăn tại quán ăn ở khối 16, thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, chị Nguyễn Thị Cúc bị điện rò qua bếp nấu giật làm bất tỉnh, người nhà hoảng loạn tri hô cấp cứu. Đúng lúc đó, anh Lê Duy Dũng công tác tại Điện lực huyện Quỳ Hợp, Công ty Điện lực Nghệ An đi ngang qua, nghe tiếng tri hô đã chạy lại cắt điện và tiến hành cứu chữa cho chị Cúc đang nằm bất tỉnh.

Bằng biện pháp nghiệp vụ cứu người bị điện giật đã được huấn luyện hàng năm, sau hơn 1 tiếng đồng hồ tiến hành cấp cứu theo phương pháp cấp cứu hồi sinh tổng hợp, anh Dũng đã giúp chị Cúc tỉnh lại và được đưa đến bệnh viện chữa trị. Hiện tại sức khoẻ của chị Cúc đã dần ổn định trở lại.

Thư khen của Tổng Giám đốc EVNNPC gửi anh Lê Duy Dũng

Ngay sau khi biết thông tin này, thay mặt Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), bà Đỗ Nguyệt Ánh-Tổng Giám đốc đã gửi thư khen ngợi, biểu dương anh Lê Duy Dũng vì hành động tốt đẹp, trách nhiệm, nhân văn của mình. Tổng Giám đốc EVNNPC khẳng định, hành động của anh Lê Duy Dũng chứng tỏ sự nhanh trí, trách nhiệm, tận tâm khi vận dụng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực xử lý tình huống để kịp thời cứu người qua cơn nguy hiểm.

“Việc làm của anh Dũng thể hiện văn hóa người thợ điện miền Bắc nói riêng và của người công nhân ngành điện lực Việt Nam nói chung, đó là tinh thần trách nhiệm, tận tâm, hết lòng vì công việc, hết lòng với nhân dân. Việc làm này của anh là tấm gương người tốt việc tốt, là bông hoa đẹp trong vườn hoa “việc tử tế” của ngành điện lực miền Bắc, góp phần lan tỏa lối sống nhân văn để CBCNV toàn ngành noi theo”, thư khen của Tổng Giám đốc EVNNPC nêu rõ.

Anh Lê Duy Dũng cùng đồng nghiệp đến thăm hỏi động viên chị Cúc.

Nhận được thư cảm ơn của gia đình nạn nhân và thư khen của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, anh Lê Duy Dũng xúc động chia sẻ, việc làm của anh là hết sức bình thường đối với bất cứ ai ở trong hoàn cảnh thấy người bị nạn cần cứu giúp. May mắn ở chỗ vì là công nhân ngành điện được đào tạo nghiệp vụ và tập huấn thường xuyên về an toàn, nên xử lý tình huống chính xác, kịp thời hơn. Anh mong muốn mọi người cùng nâng cao kĩ năng sử dụng điện tiết kiệm an toàn, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra./.

Tác giả: Nguyễn Quỳnh

Nguồn tin: Báo VOV