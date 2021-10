Công bố Nghị quyết thành lập Trường Sư phạm, Trường Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến thuộc Trường Đại học Vinh

Các đại biểu thực hiện Nghi lễ chào cờ

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; đồng chí Lê Thị Hoài Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An; GS.TS.NGƯT. Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An; đồng chí Hồ Đăng Tài, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An; đồng chí Nguyễn Văn Chung, Phó Trưởng phòng Tổ chức Đảng và Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An; GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; TS. Trần Anh Tư - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.

­Về phía Trường Đại học Vinh, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo tham dự và chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ còn có TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; các đồng chí trong Đảng ủy, Thường trực Hội đồng trường, Ban Giám hiệu; các đồng chí Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân; Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; Trưởng các khoa, đơn vị của Trường Sư phạm, Trường Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến; các viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý.

Tại buổi lễ, TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Vinh đã trao các Nghị quyết của Hội đồng trường thành lập Trường Sư phạm, Trường Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến thuộc Trường Đại học Vinh đồng thời GS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng Nhà trường cũng đã trao các Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý của các Trường gồm: Tiếp nhận, bổ nhiệm PGS.TS. Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Sư phạm; điều động, bổ nhiệm TS. Thái Thị Kim Oanh - Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Kinh tế; điều động, bổ nhiệm TS. Đinh Ngọc Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Trưởng Khoa Luật giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn; điều động, bổ nhệm TS. Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Chủ tịch Hội đồng trường, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng trao Nghị quyết, Quyết định và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, GS.TS.NGƯT. Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, TS. Trần Anh Tư - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An tặng hoa cho Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách các Trường thuộc

Trường Sư phạm thuộc Trường Đại học Vinh được thành lập trên cơ sở sát nhập, tổ chức lại các đơn vị: Viện Sư phạm Tự nhiên, Viện Sư phạm xã hội, Khoa Giáo dục, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm. Trường Sư phạm sẽ bao gồm các khoa đào tạo: Khoa Toán, Khoa Vật lý, Khoa Hóa học, Khoa Sinh học, Khoa Tin học, Khoa Ngữ văn, Khoa Lịch sử, Khoa Địa lý, Khoa Giáo dục Chính trị, Khoa Giáo dục Mầm non, Khoa Giáo dục Tiểu học, Khoa Tâm lý - Giáo dục. Trường có 1 trung tâm là Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm.

Trường Kinh tế thuộc Trường Đại học Vinh được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Khoa Kinh tế. Trường Kinh tế gồm các khoa đào tạo: Khoa Kế toán, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Tài chính Ngân hàng, khoa Kinh tế.

Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Trường Đại học Vinh được thành lập trên cơ sở sát nhập, tổ chức lại các đơn vị: Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Luật. Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn có các khoa đào tạo: Khoa Luật học; Khoa Luật kinh tế; Khoa Chính trị và Báo chí; Khoa Du lịch và Công tác xã hội. Ngoài ra, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn có các trung tâm: Trung tâm Tư vấn pháp luật, Trung tâm Lữ hành - Du lịch, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng.

Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Công nghệ thông tin. Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến gồm có: Khoa Đào tạo trực tuyến và các trung tâm: Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Quản lý và phát triển học liệu, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ giáo dục số.

Ngoài ra, Lãnh đạo Nhà trường cũng đã trao các Quyết định bổ nhiệm 6 Phó Hiệu trưởng, 2 Phó Viện trưởng, 20 Trưởng khoa đào tạo, 3 Phó Trưởng khoa đào tạo, 4 Giám đốc, 1 Phó Giám đốc các đơn vị của Trường Sư phạm, Trường Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến; trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng khoa Xây dựng, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng phòng Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trưởng Ban quản lý Cơ sở II, Trưởng Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Trưởng Văn phòng đại diện tại tỉnh Thanh Hóa.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng trao Quyết định và TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, GS.TS. Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng cho TS. Thiều Đình Phong

TS. Thiều Đình Phong - Tân Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ công bố Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị

Lãnh đạo Nhà trường trao Quyết định bổ nhiệm cho các viên chức quản lý

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường nồng nhiệt chúc mừng sự ra đời của Trường Sư phạm, Trường Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến; chúc mừng các viên chức quản lý vừa được bổ nhiệm. Giáo sư Hiệu trưởng mong muốn sự thành lập các Trường thuộc sẽ là bước phát triển quan trọng để sớm đưa Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, đồng thời mong muốn các viên chức quản lý vừa được bổ nhiệm sẽ đoàn kết, cộng sự với đồng nghiệp, mang hết tài năng và trí tuệ để lãnh đạo các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp sức xây dựng và phát triển Nhà trường.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo phát biểu

Thay mặt các viên chức quản lý vừa được bổ nhiệm, PGS.TS. Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng Trường Sư phạm chân thành cảm ơn Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu đã tin tưởng, bổ nhiệm; xin hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trên cương vị mới, các viên chức quản lý sẽ củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết, cầu thị, lắng nghe để cùng tập thể cán bộ, viên chức phát triển đơn vị, phát triển Nhà trường như mong muốn của các thế hệ cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên.

PGS.TS. Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng Trường Sư phạm thay mặt các viên chức quản lý mới được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ

Riêng đối với Trường Sư phạm, PGS.TS. Lưu Tiến Hưng cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu, các đồng chí Trưởng, Phó các khoa và Trung tâm của Trường nguyện cùng với tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên kế thừa và phát huy truyền thống Sư phạm của Trường Đại học Sư phạm Vinh trước đây và Trường Đại học Vinh hôm nay để xây dựng Trường Sư phạm trở thành đơn vị vững mạnh của Nhà trường, là địa chỉ tin cậy để các em học sinh, sinh viên, giáo viên lựa chọn là nơi đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cho các tỉnh Bắc Trung bộ và cả nước.

