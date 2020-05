Công bố Chỉ số PCI 2019: Nghệ An dẫn dầu khu vực, đứng thứ 18 cả nước

Trong tỉnh

Chỉ số PCI của tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung bộ, đứng thứ 18 cả nước, tăng 1 bậc so với năm 2018. Đây là vị trí cao nhất từ trước tới nay của tỉnh Nghệ An. Kết quả vị trí thứ hạng PCI đã minh chứng cho những nỗ lực của các cấp chính quyền, người dân trong công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư.