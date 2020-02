Công an viên bị chém nguy kịch: Nguyên nhân từ mâu thuẫn của con trai?

Ngày 4/2, ông Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Công an xã Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp với Công an huyện Yên Thành để điều tra vụ án trên địa bàn.

Ông L. nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân là ông Nguyễn Tuấn L. (SN 1963), cũng là công an viên thường trực của xã. Ông L. bị nhóm đối tượng chém trọng thương và hiện đang được điều trị tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Nói về nạn nhân, vị Trưởng Công an xã Văn Thành khẳng định: “Ông L. là một cán bộ xã mẫn cán, chăm chỉ, sống mẫu mực. Dù đảm nhiệm chức vụ công an giữ gìn trật tự an ninh trên địa bàn nhưng ông L. không có thù oán với ai, gần đây cũng không thấy mâu thuẫn với người nào”.

Vì vậy, vụ việc xảy ra nhiều người cho rằng ông L. chỉ là nạn nhân. Bởi nhóm đối tượng gây ra vụ việc không phải thù oán với ông này mà với… con trai ông L.

“Vào tối 2/2, con trai ông L. đi hát karaoke ở thị trấn Yên Thành và mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác. Sau đó, những kẻ này đã cầm theo hung khí đuổi tới nhà để gây gổ. Khi ông L. nghe tiếng ra kiểm tra thì mới dẫn đến vụ việc trên”, ông Hưng nói.

Nhận được thông tin, Công an huyện Yên Thành lập tức vào cuộc, tiến hành truy bắt các đối tượng. Hiện, công an huyện đã triệu tập 5 đối tượng lên trụ sở để điều tra.

